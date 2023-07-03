過去三年71名學生輕生　教育局：疫情影響　積極加強精神健康支援

學童自殺身亡個案備受關注，據教育局統計數字，2020年至2022年期間，合共錄得71宗中、小學生懷疑自殺身亡個案，並承認數字「稍有上升」，「估計是受疫情影響所致。」當局指，已從不同層面入手，積極加強對學生精神健康的支援，協助學生適應復常後的校園生活。

政府亦指，醫務衞生局現正聯同醫管局、教育局和社署檢討協作醫教社計劃的現有服務模式，以期提升計劃的持續性及針對性，在學校為有精神健康需要的學生提供適切 支援服務。



教育局指，一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，過去三年（即2020至2022年），全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字分別為21、25及25宗，並承認「數字稍有上升」，又指原因是「估計是受疫情影響所致。」

局方強調，已積極加強對學生精神健康的支援，協助學生適應復常後的校園生活。當局重申，若出現學生自殺身亡的個案，無論是否在校內發生，學校須通知教育局，以便即時安排專業人員到校支援。 而學校亦須按教育局的指引，馬上啟動學校危機處理小組，就自殺事件評估其影響，並因應個別自殺事件的情況，制訂合適的危機處理計劃和作出適當的安排，為受影響的師生和家長提供適切的介入和支援服務。

教育局亦指，適時為學校及家長提供特別的支援，協助學生面對種種的挑戰，例如為迎接2022/23年的新學年，教育局於開學前為中、小學舉辦全港性網上研討會，並為家長提供網上資源。為支援學生應對考試壓力，教育局於2022年11月推出「陪您考試的日子」專頁，分享具實證的抗壓策略，又與「賽馬會平行心間計劃」協 作，透過社交媒體提供有用的資訊及舉辦減壓工作坊，協助學生應付考試壓力。

當局又舉例指，就去年7月一宗演唱會事故(MIRROR演唱會)及最近在鑽石山發生的一宗 不幸事件(隨機斬人案)， 教育局在事件發生後短時間內為學校及家長提供有用的資源，提醒他們關注學生的情緒表現，協助他們支援學生的精神健康。

教育局表示， 2016/17學年起，醫務衞生局聯同醫院管理局、教育局及社署推出「醫教社同心協作計劃」， 透過醫、教、社協作模式，在每間參與學校成立一個由醫管局精神科護士、專責教師和駐校社工組成的跨專業團隊，與醫管局的精神科團隊、校本教育心理學家、相關教師和社會服務單位的社工緊密合作，就「針對性」的層面在學校為有精神健康需要的學生提供支援服務。參與計劃的學校由2019/20 學年的 90 所，增加至 2022/23 學年的 210 所 。 醫 務衞生局現正聯同醫管局、教育局和社署檢討協作醫教社計劃的現有服務模式，以期提升計劃的持續性及針對性，在學校為有精神健康需要的學生提供適切的支援服務。