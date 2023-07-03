國安處懸紅100萬通緝8人｜盤點懸紅名單　馬鞍山「火燒人案」40萬

警方國安處今日（3日）公布「國家安全案件通緝人士及懸紅公告」，八名人士涉嫌觸犯《香港國安法》，懸紅各100萬元緝捕八人，即金額最多共800萬元。警方傳統以來都有透過「懸紅通緝」，借助公眾力量，協助緝拿嫌疑犯，當中謀殺案懸賞金約10萬至40萬元不等；2019年馬鞍山「火燒人案」，警方亦懸紅40萬元，追緝涉及企圖謀殺案人士。



▼7月3日 警方國安處懸紅通緝8在外港人▼



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17死寶勒巷卡拉OK縱火案 40萬懸紅緝兩疑兇

根據警務處的「懸紅通緝人士」，謀殺案通緝人士懸賞金額為10萬元至40萬元不等，其中一宗發生在1997年的「縱火及謀殺案」，案情指尖沙咀寶勒巷新一代卡拉OK內被嚴重燒毀，有17人因吸入濃煙而死亡，警方已拘捕5人，另有2人在逃，懸賞40萬元。

另一宗懸紅40萬元案件為發生在2016年12月18日晚上7時半的一宗襲擊案件，受害人於太子道西452號的升降機大堂內受襲翌日不治，警方以40萬懸紅通緝兩名涉案男子。

▼警方懸紅通緝名單（有疑犯資料）▼



懸紅80萬通緝葵涌警署襲警案疑犯

警方亦以「懸紅」就多宗刑事案緝兇，目前最高金額為一宗2016年的「淋潑腐蝕性液體意圖造成身體嚴重傷害案」，一名傷者在上水遭淋潑腐蝕性液體，警方懸紅150萬元通緝一名男子。

就2019年反修例事件，警方懸紅40萬元通緝馬鞍山「火燒人」企圖謀殺案，以及80萬元通緝葵涌警署襲警案三名疑犯。

上述三宗案件都沒有被通緝人士資料。

警方懸紅40萬元通緝馬鞍山「火燒人」企圖謀殺案。(資料圖片)

「反恐報舉熱線」設有懸賞制度

警方去年6月成立「反恐報舉熱線」，並設有懸賞制度，曾有一名職業司機，協助警方拘捕兩名涉及炸彈嚇詐案件的人士，獲發放賞金。

警方指出，任何公眾人士如在懸賞通告有效期內報訊，使兇徒落網並遭受滿意檢控，可全數獲得或按比例分配賞格，而「滿意檢控」應理解為，被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。

▼警方懸紅通緝名單（無疑犯資料）▼

