BGOV2023｜過百項前瞻性科技及論壇　帶你窺探未來新經濟

人工智能是近期全球流行的話題，不少新產品或新服務都因而誕生，令大家對未來的科技更感好奇。每屆展出不少前瞻性方案的BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議2023（BGOV），今年載譽歸來，不但有超過130個嶄新創科技術方案，為期三日的BGOV更有超過100場論壇，勢帶領每位入場人士窺探未來新商業世界。



BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議2023載譽歸來

如果要選出今年哪一項科技是全球都十分熟悉，甚至能改變大家的日常生活，想必一定是ChatGPT。那麼下一項有潛力引起全球關注的科技又會是哪一項呢？或許可以從7月12日至14日假香港灣仔會展展覽廳3FG舉行的BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議2023略知一二，事關將有超過130個嶄新創科技術方案在此展出。

歷屆BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議受到政府單位及行內領袖大力支持。

過100場精彩論壇 講者陣容豪華

此外，今屆BGOV科技會議將聯同12大行業協會﹑160行業行業領袖一同打造多達100場精彩論壇，涵蓋多個領域和範疇，探討市場的最新趨勢，一起洞察最創新的科技。講者陣容豪華，包括開幕論壇「AI的應用和未來發展」就有香港機場管理局、香港應用科技研究院、微軟香港及澳門、以及商湯科技的領袖參與；探討香港虛擬資產的發展及落實的論壇則坐擁四大會計師事務所德勤中國、安永、畢馬威中國和羅兵咸永道；金融科技論壇「VASP發牌制度實施下面臨的機遇和挑戰」參加者有HKVAX、Treelion Foundation、眾安銀行等知名企業。

今屆BGOV科技會議將聯同12大行業協會打造超過100場精彩論壇。

九大展區展示啟發性的解決方案

電子化無疑是各行各業的未來發展方向，不論國際或本地企業都致力啟動智能業務，除此之外更要持續加強多方面的創科知識和能力，才能夠跟得上時代的步伐。因此，今屆BGOV設有九大展區，給予頂尖展商展示啟發性的解決方案，分別是雲端及邊緣計算、金融科技、網路安全、Web 3.0、行銷科技、企業數碼轉型、人工智能、綠色科技和沉浸式科技。

今屆BGOV設有九大展區，給予頂尖展商展示啟發性的解決方案。

其中，沉浸式科技展區旨在開創超前體驗，是以薰衣草為主題的沉浸式體驗活動，為參觀人士提供一個集視覺、味覺、聽覺的全方位體驗。這個體驗是由專業的供應商特別為BGOV2023設計，為參加者帶來一試難忘的體驗。此外，它更是一個展示前沿科技和商業價值結合的典範，啟發參觀人士對於前沿科技和商業的創新思考。

三日各有活動促進企業交流

目不暇給的創科技術方案、展區和研討會當然重要，但BGOV另一主旨是促進企業之間的交流，製造更多商業機會，因此為期三日的BGOV每日都有不同的活動予企業代表們交流。首日將會舉行C-levels領袖聚會，行業精英透過面對面交流和互動，能激發出不同的可能性，繼而通過跨界合作，創造出更多商業價值；第二天則有BUSINESS GOVirtual Tech Awards頒獎典禮暨交流活動，得獎企業將派遣代表到場分享，探討未來科技的走勢；最後一日則以ESG和智慧城市作主題，交流彼此對未來城市減碳和節能技術的意見。

活動主辦單位，柏堡活動策劃有限公司執行董事李亦珺女士矢言︰「作為商業領袖和營運者，想立於不敗之地，就必須具備前瞻性思維，深入探索未來趨勢，走在商業潮流的前沿。BGOV為不同行業帶來最尖端的科技應用和商業趨勢，讓大家掌握商機，引領潮流，成為行業領先者。」

為期三日的BGOV每日都有不同的活動予企業代表們交流。

「BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議2023」資料

地點：香港灣仔會展展覽廳3FG

日期及時間：

7月12日（星期三）早上9:15至下午6:00

7月13日（星期四）早上9:30至下午6:00

7月14日（星期五）早上9:30至下午5:00

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（資料及相片由客戶提供）