建造業大型招聘廣告登陸銅鑼灣　優質筍工「想建你」即睇3大機遇

隨着香港未來基建藍圖展開，建造業將踏入20年的黃金發展期，公營及私營整體工程總量將會增加至每年約3,000億港元，全方位吸納人才勢在必行！建造業最近找來岑珈其合作推出最新廣告，而且更於銅鑼灣設全新大型戶外廣告牌，以懷舊報紙「招聘廣告」為設計靈感，讓大家猶如置身1987年的經典廣告當中。



設於銅鑼灣的全新大型戶外廣告牌主打懷舊風格，在鬧市中掀起一陣穿越風潮。

看「建」未來「築」及生活 香港建造業推廣計劃新一輯電視廣告邀請到岑珈其出演，並穿越至1987年建造業訓練局招募學員的經典廣告當中，更與初代男主角丘國良「共同演出」兩爺孫，向觀眾展示有份參與建成的香港基建，隔代見證建造業於不同年代，持續成為「出路好，收入高」的世一筍工，亦是不少香港人安居樂業的強力後盾。

岑珈其穿越至1987年建造業訓練局招募學員的經典廣告，與初代男主角丘國良「共同演出」兩爺孫。

岑珈其於廣告中見證建造業於不同年代持續成為「出路好、收入高」的世一筍工。

銅鑼灣戶外大型廣告牌 時光倒流36年

配合電視廣告推出，銅鑼灣鬧市更出現一幅巨型懷舊招聘廣告，以懷舊報紙「招聘廣告」為設計靈感，配上讓人印象深刻、復古玩味感十足的文字，包括：「想建你築緊你」、「築自室」及「建造業搵你」等，呼籲年輕人加入建造業，一同為香港未來作出貢獻，如此矚目的設計又怎可以不打卡留念？

建造業黃金新時代 投身建造業3大吸引原因

觀賞過大玩穿越的新廣告，便知道香港建造業對人才的需求40年來不變，而為了完善發展成為一個世界級的智慧城市，未來基建將進入20年的黃金發展期，對新血及現職工人可謂機遇處處。未來數年政府基本工程開支預計逐步增加至每年超過1,000億港元，若將私營項目納入計算範疇，整體工程總量將會增加至每年約3,000億港元，為建造業提供穩定上升的就業及發展機遇。

吸引原因1：建造業數碼化

建造業亦逐漸數碼化，透過創新科技應用，如建築信息模擬（BIM）、人工智能、物聯網、雲端等，提升工地安全及生產力，又或者引入油漆機械人、機械手臂等，通過全自動作業模式，實現現代化施工。對熟悉科技的年輕人提供更多、更好的發展機會。

香港建造業機遇處處，行業逐漸數碼化，出路更廣更闊。

吸引原因2：加強各方位培訓

業界各專業團體加強人力培訓，每年額外培訓4,000名技術工人及技術人員新血。為吸引更多新人加入建造業，發展局、建造業議會及業界不同機構組成行業推展建造業推廣計劃，針對年青人及學生，以電視劇、網上遊戲、STEAM教育平台等向市民宣傳，讓行業出路更廣更闊。

吸引原因3：起薪點可觀 資助有志入行新人

建造業相關課程種類繁多，適合中學生及其他轉職人士。以完成三年高級文憑課程學生為例，初入職薪酬可達到$20,000，比一般大學畢業生平均起薪點高。完成在職培訓及修讀建造業相關學位課程後，如以7年時間考獲專業工程師資格，起薪點更可達$45,000，非常吸引！

（資料及相片由客戶提供）