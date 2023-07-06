科技園淨零排放2045｜攜手減碳　打造香港成國際綠色金融中心

全球暖化問題日益嚴峻，近日香港持續高溫，天文台更新增「極端酷熱」天氣特別提示，可見氣候變化的影響迫在眉睫。向來致力推動創科及可持續發展的香港科技園公司，於日前公布「淨零排放2045」願景，期望可作為先行者，推動園區公司一同減碳，並於2045年達致科學基礎減量目標倡議（SBTi）提出的淨零排放標準。科學園園區匯聚逾100間綠色科技企業，於不同領域保護環境及生態，攜手推動可持續發展，將香港打造成國際綠色科技及綠色金融中心。

攝影：陳葦慈



匯聚逾百間綠色科技企業 冀發揮帶頭作用

政府《香港氣候行動藍圖2050》訂於2050年實現碳中和目標，而科技園公司的「淨零排放2045」願景，比政府的目標提早5年，並成為香港首個按SBTi標準作淨零排放承諾的法定機構。SBTi標準按氣候科學制定，屬全球最受認可的減排目標框架之一，並為企業訂定淨零排放的指引、指標和建議，呼籲企業共同將全球暖化的整體升幅控制於攝氏1.5度的範圍內。

於邁向「淨零排放2045」的進程中，科技園於2030年前訂立數個涵蓋營運及價值鏈的短期、長期減排目標，其中包括將日常營運中的的碳排放量減少42%，另於價值鏈碳排放中，將下游租賃資產如來自租戶的碳排放，和廢棄物的碳排放量減少25%，另亦會將資本商品（如隱含碳排放）的每平方米碳排放強度減少52%。科技園現已規劃減碳路線圖，重點關注發展環保可再生能源、實踐建築能效評估，並進行重新校驗和改造。

黃克強：科技帶動可持續發展

科技園公司行政總裁黃克強表示：「可持續發展可推動科技前進，科技前進能帶動可持續發展，這是科技園的目標，我們希望為下一代出一分力。」他指出，科技園正的綠色科技及綠色金融生態圈，可以將可持續創新發展從香港拓展至全球，同時引入世界各地的綠色創新方案，建設低碳未來，而全球綠色科技的市場龐大，加上政府大力支持發展下，使行業充滿潛力和機遇。

科技園公司行政總裁黃克強（右三）與一眾園區綠色科技公司代表合照。

科技園公司行政總裁黃克強指，科技園將與園區公司及合作伙伴繼續推動綠色創新科技，並與政府攜手將香港打造成國際綠色科技及綠色金融中心。

製冷塗層為建築物降溫 減城市熱島效應

天氣愈來愈熱，大眾對空調的需求亦大大增加，惟空調所產生的溫室氣體又再加劇氣候暖化，形成惡性循環。創冷科技有限公司（i2Cool）受撒哈拉沙漠銀蟻啟發，研發出被動式幅射製冷塗層（iPaint）。無須使用電力，塗層便可將太陽熱能以中紅外幅射的形式散射至周邊空間，為建築物、汽車及室外電子設備的表面降溫，可多達攝氏40度。塗層亦可於表面產生製冷效果，以提升能源利用效率。i2Cool聯席創辦人朱毅豪續指：「假如全港建築物均採用此塗層技術，每年可減少高達60萬噸碳排放，相當於為香港種植1.2億棵樹，減低城市的熱島效應。」

朱毅豪認為，隨近年政府積極推廣綠色科技，並提倡碳中和目標，大眾對綠色科技的認知亦逐漸提升。作為本地的研發團隊，選擇於香港發展綠色科技，朱毅豪認為因香港擁有研究技術及基礎建設優勢，加上是中國內地及東南亞市場的重要樞紐，盼以香港作為研發、測試的基地，再將產品推廣至海外市場。他續指，於科技園完善的基建及生態圈支援下，i2Cool由產品研發、測試至落地推廣的過程均獲全方位支援。「科技園除了提供辦公室租借及補貼計劃外，亦有實驗室、機器供我們使用，對產品研發、檢測、改良均甚有幫助。加上科技園與業界緊密聯繫，有助連繫不同行業的商業伙伴，促進與潛在客戶的交流合作，並能從中了解產品評價。」

創冷科技（i2Cool）有限公司聯席創辦人朱毅豪期望i2Cool的被動式幅射製冷塗層可應用於全世界不同角落，提升大眾的生活質素。

現時i2Cool已測試將被動式幅射製冷塗層應用於雨傘上，達降溫效果。

高效能環保節能系統 取代傳統空調 節能兼改善空氣質素

部分中央空調系統令室內氣溫不平均，有些位置較悶熱，有些位置則長期過冷。如果辦公室長開冷氣，而新鮮空氣並不流通，更有機會積聚灰塵和污染物，影響空氣質量。有見及此，由一眾本地有經驗及年輕工程師組成的萬有概念工作室有限公司（M Concept Studio）研發出一款用於建築物的高效能環境控制系統（Flatcool Technology），採用自然對流及特製冷凍板的混合模式，結合新鮮空氣供應裝置取代能源效益較低的傳統空調系統，透過冷凍板的溫度吸收人體及室內的熱能。

M Concept創辦人陳炎昌指，Flatcool系統比傳統空調節省近5成用電，而且因以100%新鮮空氣的模式運行，沒有再循環空氣，可大大改善室內空氣質素，降低室內的甲醛、細菌及其他污染物水平。系統不但運作寧靜，室內空間的溫度亦較均勻，體感溫度自然更舒適，「我們用較創新的理念去設計室內環境控制系統。世界上有眾多創新設計，包括電動車、火箭，在空調設計上我們為何不可衝破傳統理念？」

M Concept創辦人陳炎昌認為開發高效能的室內環境系統有助保障健康，並期望Flatcool Technology可應用於更多建築範疇如數據中心、醫院、交通樞紐等。

縱然大眾對創新的綠色科技關注增加，但陳炎昌認為用家的實際體驗未必足夠。「大眾需要平台體驗科技，親身感受科研成果。科技園除了提供不同資源輔助我們進行研發，更造就更多曝光機會，讓綠色科技有面對傳媒、大眾的機會。與此同時，科技園亦能吸引許多投資者前來了解初創技術，令綠色科技行業可一步步向前走，初創公司也有更多機會發展。」

(資料及相片由客戶提供)