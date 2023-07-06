老舊系統性能差維修成本貴 銀行積極數碼轉型 遷移主機搬資料上雲

隨科技發展，各行各業也講求數碼轉型，利用大數據、雲端、物聯網、人工智能等技術優化營運。面對海量交易和龐大數據，加上複雜的客戶需求，許多金融機構均積極實踐一系列數碼策略，盼可提供服務效率及質素。以往沿用主機系統處理大量數據，惟系統老化惹昂貴維護費用，大型主機更已不合時宜。不少銀行均對主機下移（Legacy System Migration）感興趣，將數據、資料搬上雲端平台，不但可保留原有的業務流程、功能，更能善用雲端平台的靈活度及彈性，面對交易高峰亦能妥善處理，將營運效率、質素及管理大大升級，更是安全、低成本的方案。



大型主機開發及維護成本高 金融機構數據上雲需求大增

傳統銀行或保險業均會使用大型主機系統作為處理企業數據的核心平台，支援其正常運作，如處理及管理前後台等多元化服務，另外大單交易、證券報價等亦包括在內。不過，主機系統的總成本高，除了升級、維護等費用十分昂費，若機構欲發展新業務，採購及開發新主機系統更須花費一大筆金錢。加上隨創新科技發展，現時懂得維護老主機舊系統的技術專才亦愈來愈少。於面對成本、生產力、數碼升級等不同考量下，愈來愈多金融機構積極物色取代大型主機系統的方案，而主機下移（Legacy System Migration）正是符合現今數碼趨勢，且較合乎成本效益的選擇——捨棄大型主機，選擇使用開放系統，將企業上雲。

上雲低成本高效益 靈活功能有助提升效率減少「死機」

主機下移（Legacy System Migration）的意思，即是將企業內現正運行的資訊科技基礎架構（如內部伺服器、內部數據及資料庫、已開發的應用程式及網站等）遷移至開放式平台如雲端，並轉化其Cobol語言、同時進行現代化改造。企業既可大大節省投資機房、伺服器等基礎建設的開支及系統維護費用，使用雲端亦只須繳付年費，便可活用平台上的各種免費工具，大大增加業務的擴展性和彈性。如面對突發的大量交易及交易高峰期，雲端平台能自動按需求調整資源，迅速擴展處理能力，避免「死Server」等系統故障問題，提升業務處理效率。除此之外，雲端平台的多重安全機制亦能保障機構及其客戶，大大減少遭受網絡攻擊的風險，加強穩定性。

傳統的大型主機系統於開發、升級、維修上花費不少開支，令愈來愈多金融機構選擇主機下移（Legacy System Migration），使用開放系統，將企業上雲。

高陽寰球擁逾廿年經驗 一站式支援主機下移 與阿里雲攜手合作 針對為銀行提供解決方案

要將整個舊系統遷移至雲端是龐大工程，故於選擇提供數碼解決方案技術公司之前，除了成本，更須考慮公司有否具備金融領域專業知識，其技術能力、自研工具及經驗水平，並參考其成功案例，以挑選心水支援。針對為銀行業研發及部署數碼方案、產品、服務和先進技術的高陽寰球科技有限公司（HSG），擁有逾25年經驗，香港多間銀行均選用其提供的數碼解決方案。除此之外，亦為中國多間大型銀行建設核心系統、提供金融和電信綜合解決方案，業務更發展至東南亞及海外市場，足跡超過20個國家，逾50間海外銀行均為其客戶，足證高陽寰球的銀行領域專業知識全面，進行主機下移的經驗亦相當豐富。

由前期諮詢、數碼建設至技術支援，高陽寰球為金融機構提供一站式解決方案及數碼轉型服務，於各階段為客戶提供充足支援，金融機構有任何需求或疑難，均可向其技術團隊提出。憑藉二十多年的經驗及專業團隊，高陽寰球可為金融機構客製化主機下移方案，確保其應用資產能充分上雲遷移，增加開放性、靈活性，以應付業務擴展及提升質素的需求，捉緊數碼機遇。除了雲原生架構，更有基礎設施、應用系統、業務資料下移等，從以往的主機集中式改變至開放分散式架構，配合多平台、多技術融合的解決方案，將金融機構的IT架構升級，更方便營運和管理。

於進行主機下移之前，高陽寰球會確保自動遷移過程對業務流程、功能、應用處理邏輯及外圍系統接口不變，保持原有使用體驗。其後針對數據及技術架構進行治理，並部署架構，少量開發運維，以實踐自動化業務。而為標準化下移過程，高陽寰球的團隊會活用自研工具自動執行轉移，其中包括代碼遷移工具、資料移轉工具、資料比對工具、並行模擬工具等，以確保過程穩定、避免出錯，每一步均自動測試檢查。

展望將來，高陽寰球與阿里雲攜手合作，配合阿里雲龐大的雲基礎設施網絡，共同透過一體化銀行系統解決方案，幫助構建、啟動和營運數碼銀行，方案低成本、高效益，足以應付穩步上升的業務擴展及雲端服務需求。而銀行於選擇數碼解決方案時，往往講求3大重點：效率、安全性及成本效益。阿里雲能支援核心銀行系統進行快速部署，藉助雲端的自動擴展能力，使其在面對大量交易、推出嶄新服務時，系統能自動調整資源以應付急增的市場需求，靈活性甚高。銀行系統對安全性有較高要求，阿里雲透過先進的加密、網絡隔離和滲透測試服務，並謹守全球數據安全及合規標準如GDPR，為金融機構提供保障。阿里雲擁有遍佈全球的雲基礎設施，為客戶提供穩定、安全、可靠的雲端服務。高陽及阿里雲由開發、測試、部署至維護等不同階段均提供全方位支援，配合專業團隊和多元工具包括大數據分析、人工智能、DevOps 服務等，均有助銀行業務營運，提供更低成本、高效率，以及安全穩定的服務。

同時，在客戶核心系統上雲後，阿里雲還可提供金融級雲原生PaaS平台，配合專業的金融專家服務，從系統設計、開發、測試、部署、運維至安全等全生命週期，為客戶提供全方位的雲上金融級技術中台支撐，以保障金融客戶核心系統上雲全面步入雲原生、實現高效的雲上統一管控，從而為其提供更低成本、高效率，以及安全穩定的服務。在內地，阿里雲已有豐富的經驗參與多家大型金融機構的主機下移，平遷上雲，新老系統打通，全系統、全生命週期統一管控，雲原生改造項目，客戶覆蓋銀行、證券、保險、私募等多個關鍵行業與場景等。未來，高陽國際將攜手阿里雲，為更多的金融客戶提供全方位的核心下移整體解決方案。

（資料及相片由客戶提供）