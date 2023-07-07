的士記分制｜司機反彈倡落旗價加至$40　打擊白牌車：生意難做

就的士營運港府建議推出一系列措施，包括引入三級記分制，兩年內累積被記15分或以上司機會被「釘牌」3個月至6個月，相關條例草案今日（7日）刊憲，下周三（12日）於立法會討論。有的士司機今致電電台表明反對，因現時生意難做，認為港府應著力打擊「白牌車」，以及批准的士落旗加價，因現時物價攀升，即使加價至40元，市民亦願意乘搭，「𠵱家40蚊出去，一個午餐都食唔到啦。」



汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠同樣認為，記分制會令減新人入行意欲，「點解要罰咁重，呢行已經無咩保障，仲要咁多壓力。」的士車行車主協會永遠會長吳坤成則歡迎自組的士車隊制度，認為可助行內發展機遇，但建議批准車隊內可供輪椅上落的的士和較豪華的士收費增加3成。



政府擬引入的士記分制，記滿15分將被制牌。（資料圖片／余俊亮攝）

當局建議引入「的士司機違例記分制度」，拒發收據記3分，兜路、「釣泥鯭」等記5分，濫收車費、拒載等記10分。司機2年內如被記滿8分會獲發提示；記滿10分要自費完成服務改進課程；記滿15分，則會被取消駕駛的士資格。當局同時建議引入「兩級制罰則」，如司機濫收車費、故意拒載、拒絕載客到指定地方或更改計程錶四項嚴重罪行，初犯者可罰1萬元，監禁半年，再犯者可罰2.5萬元，監禁1年。

的士司機廖先生今致電港台節目《千禧年代》，認為政府不應引入記分制，並應著力打擊「白牌車」，「唔好再打擊我哋喇。」他提到，市區的士去年申請加價遭拒，令生意難做，他認為即使落旗加價至40元，乘客亦願意支付，「𠵱家40蚊出去，一個午餐都食唔到啦。」

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠則指，若乘客與司機出現糾紛，或司機出現違例情況，可選擇報警處理，他憂慮引入扣分制後，會令新人入行卻步，「點解要罰咁重，呢行已經無咩保障，仲要咁多壓力。」他又提到，不少司機擔心拒載及兜路情況會有灰色地帶，認為港府要與業界多作溝通。

另一方面，政府亦建議推出「的士車隊制度」，現有的士車主可集合的士組成車隊，向運輸署申請「的士車隊牌照」，在受監管的平台下，提供優質網約的士服務。「混合或市區的士車隊」預期要有300至1000輛的士，「新界的士車隊」要有100至350輛的士。每個車隊要包含可供輪椅上落的的士和較豪華的士，數目要佔車隊至少1成。的士要配備行車記錄器、全球定位系統和監察司機駕駛表現的安全裝置，亦要設有電子支付設施和無線上網等。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，業界歡迎自組車隊建議，認為對行內發展機遇有幫助，因的士規模本身較鬆散，若集合成車隊，可自定車種、特色、顏色分類，相信將有五至六隊車隊成形。不過，他期盼當局降低車隊的士數量門檻，令小本經營公司亦可參與其中。他又認為，政府亦應批准可供輪椅上落的士及豪華的士定價，較普通的士增加3成，因其成本較高，否則將窒礙發展。杜燊棠則認為可供輪椅上落的士及豪華的士定價若貴3成，「都幾貴，唔知乘客肯唔肯制。」

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