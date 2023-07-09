前一哥鄧竟成投身體育界　指今年度49名精英運動員獲大學直接取錄

警務處前處長鄧竟成近年投身體育界，繼擔任啟德體育園總監後，今年4月接任為香港體育學院主席。鄧今早（9日）於電台節目表示，體院與八大院合作，安排表現出眾的精英運動員，即使未符合入讀大學的要求，仍然可獲大學直接取錄，以2022／23年度計算，一共有49人。

鄧竟成又提到，過往有調查指「香港好多肥仔學生」，認為家長有一定責任，「好多時見到啲學生，個書包唔係佢孭架喎。對我嚟講呢啲都係運動，負重運動丫嘛，應該要做下呢啲嘢。」



警務處前處長鄧竟成近年投身體育界，繼擔任啟德體育園總監後，今年4月接任為體育學院主席。（資料圖片／黃永俊攝）

政府支持精英運動員十年增至10億元

鄧竟成於商台節目《政好星期天》表示，政府支持精英運動員的培訓，過去數年的資助提升，由10年前的2億元，提升至現時的約10億元。他續指，體院以科學為本、運動員為中心，有科學化訓練，並安排運動員外出比賽，未來數年將有多個大型運動會，包括杭州亞運、巴黎奧運、粵港澳合辦的全運會，強調體院已訂下科學化和以運動員為中心的訓練。

鄧竟成又提到，雖然部份精英運動員的成績未必符合入讀大學的要求，但體院與八大院校合作，安排精現出眾的精英運動員，直接進入大學，以2022／23年度計算，一共有49人獲取錄。

體院與大專院校合作，支援運動員同時兼顧學業與體育發展。 （體院2021/22年報）

留意「肥仔」學生增多 鼓勵學童多做運動

除了精英運動員，鄧竟成亦留意運動普及化，市民即使並非要成為運動員，但運動本身亦可帶來快樂，鼓勵學童多做運動。他提到，過往有調查指「香港好多肥仔學生」，認為家長有一定責任，「好多時見到啲學生，個書包唔係佢孭架喎。對我嚟講呢啲都係運動，負重運動丫嘛，應該要做下呢啲嘢。」

鄧竟成表示，香港體育學院第二次擴建的新設施，將於明年落成。（體院2021/22年報）

體院新大樓明年落成 加強運動醫學、科學化

硬件方面，鄧竟成提到政府在2009年投放18億元予體院興建主大樓和力設訓練場地，已於2014年完工，期後政府在2019年再投放10億元進行的第二次擴建，亦將於2024年落成，新設施大樓主要用於體院其中兩大支援，包括運動醫學和科學化，屆時會有很多地方可以進行。

此外，政府與馬會合資3億元，投放於研究運動科學、運動醫學，以提升運動員競爭力，設有委員會專責，至今已有17個項目批出款項。