洪水橋市中心優尚住宅 high park滙都 坐擁三鐵優勢 預下周三開售

high park滙都—位處北部都會區內洪水橋，為香港政府全力打造最大規模都市發展計劃的重鎮，亦是新界北核心商務區及創科樞紐。區內集物流、企業、科技三大產業，是新界西北區域經濟、就業及文娛最大重心，緊貼深圳及大灣區鄰近城市，雙城三圈網絡；貫穿以中環為核心的維港都會區，南北都會區並駕齊驅。high park滙都— 捷足先登，迎接時代新洪濤，兼具都會繁華及自然綠意，是全港獨一無二的時代綠意新都會。



坐擁三鐵優勢 傲踞都會樞紐

發展項目毗連「3鐵」：洪水橋輕鐵站、屯馬線洪水橋站(預計2024年動工)及港深西部鐵路(擬建中)，樞紐據點。未來配合貫通新界北的北都公路 以及連接錦田至九龍塘的中鐵線（擬建中），瞬間往來港九新界。步行約1分半鐘即抵洪水橋輕鐵站，駕車約2分鐘達多條幹線，迅達都會據點、機場及跨境口岸，連接大灣區；駕車約3分鐘前往洪水橋屯馬線，輕鬆連繫港九核心商區。未來更連接港深西部鐵路，約10分鐘直達前海合作區，享受半小時港深生活圈。

配套齊備 享受生活精彩

未來區內將新增逾6萬個住宅單位，在龐大發展潛力下，城中才俊、美滿家庭等多元人口遷入，洪水橋將成一個可持續發展、生活工作皆備的多元社區。作為未來區域文娛樞紐，坐擁約300萬平方呎購物熱點，包括旗艦級購物商場、各色臨街商店及步行街，配備各種康體場地及休憩空間，一切日常消遣，從此輕易可得。洪水橋屬72及元朗區校網，伊利沙伯中學舊生會小學、元朗商會中學、趙聿修紀念中學等名校林立，毗鄰嶺南大學，從幼兒教育至高等學府，輕鬆構建孩子理想前程。

隨享 自然綠意生活

區內坐擁達54公頃綠化地帶，休憩地帶多達8.6%，完善單車網絡連接區內社區設施、住宅商舖及休憩空間。除了擬建中的文物徑、生態徑及洪水橋市鎮公園，政府更將逐步改善河道環境，打造觀景廊及河畔長廊，並附帶特色商舖，揉合河景、綠意與消閒活動。毗鄰著名自然景觀，如南生圍、大棠、白泥等美景名勝，亦有香港濕地公園及將建設海岸保護公園，隨時隨地舒展身心。

high park滙都由頂尖英國建築公司PDP London匠心打造，極富現代感設計特色，亦選用花崗岩等天然建築材料，打造明亮流麗的住客大堂。發展項目提供多元戶型，多達70%兩房單位，擁有特大寬闊露台及工作平台，嚴選知名廚浴配套，更提供逾30,000平方呎會所16及園林設施，打造屬新一代的時尚年輕住宅。

high park滙都

地址：洪水橋 洪安里1號

展銷廳：新界荃灣楊屋道88號 PLAZA 88 10樓

網站：https://www.highpark.hk

（資料及相片由客戶提供）