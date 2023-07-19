緊貼行業數碼化最新走勢！恒大決策科學學院軟硬件全方位支援學生

全球數碼化浪潮勢不可擋，各行各業亦要進行數碼轉型，運用人工智能、區塊鏈、雲端計算、大數據等進行數據分析作為商業決策，亦已是新一代學習的「必修課」！香港恒生大學（恒大）就極具前膽性，於2014年設立香港區內唯一一個決策科學學院，讓同學可以掌握市場上最新趨勢，把握機遇，今日就找來恒大的決策科學學院院長陳偉森教授、供應鏈及資訊管理學系供應鏈管理工商管理課程（BBA-SCM）主任及副教授何道森博士及管理科學與資訊管理課程（BMSIM）主任及副教授胡鎮浩博士，跟各位DSE學生解構這個科目及畢業出路！



供應鏈管理不只於運輸 需全局視野解決痛點

不少同學一看到供應鏈管理工商管理課程這名字，都可能只會聯想到物流及運輸，何博士解釋：「SCM課程的確與物流有關，但更強調全局視野，因為供應鏈涉及的範圍相當廣泛，需要協調、管理及計劃原材料供應，產品生產以至配送到客人手上的流程。當中亦涉及風險管理，如果預測與需求的數量有很大的差別，那麼原材料的預算就會出錯，另外亦要考慮空運或航運等不同的配送方式，從而做到按時按量。現代的供應鏈涉及數字化的管理，所以課程亦包括數據分析。相比其他傳統商科課程主要著重單一公司的運作，SCM課程不同的地方就是它需要協調所有參與者，以處理當中的訊息及金錢的流動。」

供應鏈管理行業越趨數碼化，何博士指因應網購和電商的發展，除了運用大數據作訂單分析，亦會運用人工智能分析消費者模式，推算之後的市場推廣及產品訂單。何博士今年於「2023 日內瓦國際發明展」更憑藉由香港特別行政區創新科技基金所支持的科研項目EBizbot榮獲銀獎。EBizbot系統主要用於優化電子商務公司的倉庫管理、商品推廣和工作流程，「電商產品貨倉可能有數以千至萬計的貨物，傳統作業需要人手根據每張訂單從貨倉不同位置取得貨品或點貨，這些流程可能都需時甚久，而EBizbot是一個頭戴式的裝置，其中一個功能可令備貨人員立即得知取得貨品的最佳路線，大大縮短出貨的時間。」何博士指同學在課程中除了學懂宏觀處理整個供應鏈的問題，亦可微觀至分析供應鏈流程中的痛點，從中找出解決方案。

何道森博士（圖左2）向同學講解其得獎科研EBizbot如何採用物聯網（IoT）、人工智能（AI）及機器人流程自動化（RPA），令電商公司更有效地完成訂單揀貨的流程。

恒大今年度獲得教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」（補助金計劃）資助逾1,700萬港元，SCM課程因應業界的發展購入最新的智能決策分析軟硬件讓同學學習，何博士解釋：「我們不是要同學寫程式，而是要懂得運用最新的軟件，以助公司的發展及解決問題。而SCM課程著重實踐，所有的學生都需要參與工作實習，過去實習的機構包括DHL、香港空運貨站、國泰航空、漢莎航空、香港國際貨櫃碼頭、太古集團、嘉里物流等大企業，而好榮幸我們同學的工作表現都得到機構的表揚。」何博士補充疫後世界物流、電商發展全面數碼轉型，供應鏈管理人才需求增加，「我們畢業生的出路亦好廣泛，他們除了投身運輸物流、貿易和製造業外，亦有從事旅遊業 、銀行金融和資訊科技等工作。我們的畢業生於各行各業都得到廣泛認受，他們的工作範疇涵蓋供應鏈管理的不同部分，當中包括採購和品質管理、國際運輸管理、企業資源規劃以至業務分析等。」

市場急需管理科學與資訊管理人才 解決商業數碼化轉型問題

負責管理科學與資訊管理課程的胡博士就指BMSIM相對其他商科課程更需要掌握人工智能、物聯網、區塊鏈及雲計算技術，他指：「BMSIM課程當中包括『管理科學』學習如何使用數據作基礎加上合適的分析工具來解決管理和決策問題。當中涵蓋數學、統計學、運籌學、計算機科學等多個學科的綜合應用；『資訊管理』幫助學生學習如何管理企業資訊系統、數據庫、網絡和其他信息技術，包括企業資訊系統、資料庫管理、網絡管理、信息安全、數碼商業和營銷等。加上同學在首兩年會先學習商科基礎知識，如經濟、會計、財務、市場學等，所以BMSIM是學院中擁有最多課目的一個課程，相對傳統商科課程著重於特定商業領域的知識和技能，BMSIM就是學習全方位分析商業決策問題並找出最佳化處理方法。」

胡鎮浩博士（圖中）指BMSIM學生最重要是學習企業資訊系統、人工智能、物聯網、區塊鏈技術的整合應用，以提高公司的效率和商業決策上的可靠性。

在管理科學課程中，學習人工智能和機器學習技術可以應用於數據分析和商業預測中，以助企業做出更好的決策，而BMSIM課程中同學除了著重科技應用，亦可以向程式編寫與執行發展。早前胡博士就帶領恒大研究團隊成功開發兩款免費語言學習手機應用程式，當中亦有BMSIM的四年級同學及畢業生參與，「這些研發過程需要涉及多個他們所修畢的學科領域，例如資料庫管理、計算機科學、大數據統計、應用程式開發、行銷企劃等。因此，對於學生和畢業生來說，有機會參與這些項目的部份設計和研發，可以讓他們在之前在相關課堂習得的知識和技能得到真正的應用和實踐。參與這些項目也讓學生學習到團隊合作、項目管理、產品開發等方面的實踐經驗，這些經驗對未來的職業發展也有一定益處。」

胡博士亦指出由於各行各業在數碼轉型中都面對從未遇過的問題及挑戰，當中在開發、應用和使用人工智能和其他技術時，必須考慮其對社會、環境和私隱等方面的影響，並採取負責任的措施來管理風險和確保可持續性的「負責任的人工智慧」（Responsible AI）和「負責任的數碼技術」（Responsible Technologies）。這個理念已經漸漸成為現代企業和社會對技術人才的要求之一，而恒大的BMSIM程內容中，亦包括相關的知識和技能，例如數據私隱保護、透明度、風險管理及項目管理等，令同學在市場的競爭力大大提升，「BMSIM學生的就業前景非常廣泛，例如商業顧問、項目經理、系統分析師、數據分析師及負責設計、實施和管理企業的電子商務系統的電子商務/數碼顧問都可以，而我們的畢業生亦受雇於德勤、星展銀行、渣打銀行、騰訊、PCCW Solutions等大機構。」

恒大決策科學學院掌握行業最新發展 畢業生前景明朗

決策科學學院院長陳偉森教授就總結學院開辦的五個學士學位課程都納入政府指定專業/界別資助計劃（SSSDP），2023/24學年學生可獲得高達HK$44,950資助，可見政府有心培育相關人才，加強香港的數碼商業的競爭力，陳教授表示：「恒大開辦香港區內首個及唯一一個決策科學學院，是多年前已觀察到決策科學會成為世界經濟不可或缺的方向，不少行內人士亦要不斷進修相關知識，可見其前膽性。而恒大的學生就可『捷足先登』掌握最新知識，配合行業發展，而在2022 年畢業生就業調查報告的數據顯示，在疫情沖擊全球經濟的情況下，學院課程畢業生的平均起薪點仍較去年上升2.1%，約18,500元。這個「疫境增長」說明了業界高度肯定我們的畢業生所擁有的知識和技能。所以DSE的畢業生有志於商業和數碼世界發展，恒大決策科學學院的課程相信會是最好的選擇之一。」

決策科學學院院長陳偉森教授指愈來愈多企業需要利用科技與數據作決策分析，制定重要的商業策略，決策科學科目亦越來越重要。

SSSDP課程查詢：

供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 (JSSH01)

精算及保險(榮譽)理學士 (JSSH02)

計算機應用(榮譽)理學士 (JSSH03)

數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 (JSSH04)

管理科學與資訊管理(榮譽)學士 (JSSH05)

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