共創明Teen｜恒隆舉辦工作影子及多元共融活動　開闊學員眼界

為響應政府的「共創明『Teen』計劃」，恒隆地產（下稱恒隆）早前招募了40位員工及其親友，參加為期一年的師友計劃。恒隆為學員及友師提供不同的活動體驗，包括於山頂廣場舉行工作影子活動，由擔任友師的員工帶領學員，一同深入認識商場業務的日常營運和工作環境，以及與社企合作舉辦團隊建設活動，從中了解社企如何為復康人士提供培訓和就業機會，擴闊學員的視野。



深入山頂廣場舉行工作影子活動 讓參加者了解商場業務

日前恒隆為學員舉行工作影子活動，由擔任友師的恒隆員工帶領學員到訪山頂廣場，旨在讓學員深入認識商場業務的日常營運，以及恒隆「以客為尊」的服務宗旨。當日一眾學員通過學習操作清潔機械人，了解如何將人工智能科技應用在商場業務當中，同時認識如何透過各種市場推廣和活動提升顧客的購物體驗。

學員們更即場透過恒隆商場手機應用程式參加尋寶遊戲，贏取豐富獎品，及後再跟友師參觀山頂廣場内的主題館大富翁夢想世界™和Go Museum浸沉式光影體驗展覽館。

「共創明『Teen』計劃」學員參與工作影子活動，了解商場不同部門的日常工作。

學員參觀山頂廣場的主題館大富翁夢想世界™，認識商場如何為顧客打造獨特的消費體驗。

友師和學員均大讚獲益良多

今次的工作影子活動讓參加者了解到不同恒隆員工的工作日常，故不少參加者都表示獲益良多，並感謝恒隆的安排。其中來自恒隆地產發展及設計部的友師黄思敏指：「工作影子活動讓我也加深了解不同崗位的同事的職責，更對山頂廣場為顧客提供各種貼心的服務印象深刻。」

其學員林艷蓉亦指：「禮賓部既要解答到訪商場的顧客查詢，亦會為遊客及行山客提供遊覽山頂及遠足的資訊，並為顧客提供輪椅、寵物車、雨具等用品，讓我體會到恒隆如何『以客為尊』、全面照顧不同顧客的需要。」

友師黄思敏（左）和學員林艷蓉（右）均表示，今次的工作影子活動獲益良多。

恒隆透過舉辦社區投資項目 支持年輕一代的多元發展

政府於上年推行「共創明『Teen』計劃」，旨在通過政、商、民三方協作，扶持弱勢社群初中學生，讓他們開闊眼界，加強自信。恒隆作為計劃的支持機構之一，招募了40位員工及其親友出任計劃的義務友師，參與為期一年的師友計劃，與學員分享人生經驗。

來自恒隆地產酒店資產管理部的友師李大科及學員宋明澤，參與計劃以來每星期都會見面，關係緊密融洽。宋明澤認爲參與計劃的各種活動及得到友師的鼓勵，令他變得主動和更有自信：「友師經常鼓勵我並提醒我好好讀書，擴闊眼界和見識，逐步為實現自己的目標做好準備。」

身爲友師的李大科亦為學員的成長和進步感到高興，並期望自己爲年輕人帶來更多幫助和支持：「我認為建立互信關係和提供輕鬆的溝通環境是最重要的。因此每次見面交談我都會營造愉快的氣氛，讓他盡情分享想法和感受，然後透過發問和耐心聆聽，幫助他發掘自己的優點和了解面對的挑戰，並鼓勵他繼續探索更多可能性。」

恒隆的友師李大科（左一）及學員宋明澤（左二），參與計劃以來每星期都會見面，關係緊密融洽。

恒隆於較早前更與聖公會福利協會旗下社會企業Joy Fusion合作，為學員和友師舉辦團隊建設活動，透過不同遊戲及交流，加深彼此的認識及默契，並了解社企如何為復康人士提供培訓和就業機會，提升復康人士的工作能力和自信心，推廣社會共融。

「共創明『Teen』計劃」學員與恒隆一心友師早前參觀聖公會福利協會旗下社會企業 Joy Fusion，了解社企如何改善復康人士的就業，推廣社會共融。

除了「共創明『Teen』計劃」外，恒隆亦致力支援年輕一代的多元發展，例如早於2004年起設立恒隆數學獎，舉辦每兩年一屆為香港中學生而設的數學研究比賽，備受學界推崇；到2022年則推展了全國性的恒隆「她領航」計劃，旨在發掘女大學生的潛能，提升她們的領導力。

（資料及相片由客戶提供）