建造業筍工招新血 投入數碼轉型新世代 見證三千億基建黃金時期

建造業正邁向20年的黃金時期，香港三千億基建即將上馬，為應付未來龐大的工程數量以及加速數碼轉型，業界求賢若渴。政府早前宣佈適度容許建造業輸入勞工並於昨日公佈計劃細節，計劃將於本月17日開始接受申請，配額上限1.2萬個。建造業計劃會優先考慮合約價值不少於10億元的公營工程合約，並公布了29個技術工人工種和18個技術員及工地督導人員職位為計劃下的合資格工種／職位，輸入勞工作為輔助措施，補充暫時短缺的勞工，政策主軸是繼續培育本地人力，加強三項「招數」包括本地培訓、晉升階梯及科技應用。



輸入外勞縱然可解燃眉之急，但至關重要的是招募本地年青新血加盟建造業。業界提供不同的建造業相關課程，供中學畢業生或轉職人士就讀。以完成三年高級文憑課程學生為例，初入職薪酬可達到$20,000，比一般大學畢業生平均起薪點高。完成在職培訓及修讀建造業相關學位課程後，可以以七年時間考獲專業工程師資格，起薪點可達$45,000。香港建造業總工會於2022年末最新發表的2022-2023年度工人薪酬中，大部份工種工資水平均有升幅，最高加薪幅度達12.5%，平均加薪幅度亦有5.8%。

香港建造業近年正經歷數碼轉型，政府採取多管齊下的措施，包括加強培訓及招聘、推動業界應用新技術如建築信息模擬（BIM）及組裝合成建築法（MiC）等，以提升整體生產力、可持續性及安全水平。

配合數碼轉型趨勢，建造業的工作範疇近年持續擴而充之，以下三位從業員的故事，正正反映出香港建造業的無限可能。

「人工仲，哈哈哈！」建造業經典廣告復刻登場

近年，建造業界齊心行動，推出「看『建』未來 『築』及生活 香港建造業推廣計劃」 （計劃），計劃最近推出新一輯電視廣告，由演藝生涯初期曾經擔任建築工人的藝人岑珈其主演。廣告講述岑珈其穿越至1987年建造業訓練局招募學員的經典廣告當中，與初代男主角丘國良共同見證建造業成為香港人「幾代人的筍工」！

「想建你築緊你」巨型懷舊招聘廣告現銅鑼灣鬧市

設於銅鑼灣的全新大型戶外廣告牌主打懷舊風格，在鬧市中掀起一陣穿越風潮。

為配合電視廣告推出，計劃更於銅鑼灣鬧市刊登一幅巨型懷舊招聘廣告，以吸睛的設計吸引大眾眼球，還特別用上讓人印象深刻的復古玩味創意文案如「想建你築緊你」、「築自室」及「建造業搵你」等，配合舊式經典字體以及引人注目的橙紅色設計，引得不少途人駐足拍照打卡。

（資料及相片由客戶提供）