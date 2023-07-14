東華學院助畢業生實現夢想　於幼教、臨床心理領域獨領風騷

若中學是在體制下讀書，那麼大專便是自由追求學問的地方。大家選擇自己有興趣的專科，只為畢業後能實現自己的理想。任樂桐曾夢想成為幼稚園老師，而李崇瑋則希望於心理學方面發展，二人於東華學院修畢相關學士課程後，均成功實現自己的夢想，更不約而同地點出學校提供的學習機會，以及其教學文化，是自己圓夢的重點。



東華學院幼教與別不同 強調自由遊戲及特殊幼教元素

任樂桐（Joyce）小時候曾因為幼稚園老師的善心教導，而得到一個美好又快樂的童年，因此她悄悄地在心裡埋下一顆「成為幼稚園老師」的夢想種子。直到中學畢業後，她剛好遇上東華學院的幼兒教育(榮譽)教育學士學位課程，便決定追隨自己的夢想，踏上成為幼稚園老師之路。

香港有不少院校提供幼兒教育課程的學院，但對Joyce而言，東華學院幼教的特別之處，在於強調自由遊戲及設有特殊幼兒教育元素，特別是特殊教育。「不少院校的幼教需要透過揀科才能修讀特殊幼教，但東華無需揀科，課程本身特別加入護理學和職業治療的科目，強化我哋對有特殊教育需要的幼兒的支援，所以所有東華幼教學生一畢業便能取得相關牌照。」

此外，東華學院更設有「幼兒遊戲實驗室」，透過遊戲去觀察和教導小朋友，Joyce更矢言這是行業的新發展方向：「我入讀時，自由遊戲還未成為主流，而當時學院已經主力推動遊戲中學習的教學理念。」 已畢業兩年的Joyce 明言，現時自由遊戲已成幼教主流「其實，而家好多幼稚園都傾向透過遊戲去學習，而非以往你講我聽的傳統模式，就算是我曾工作的國際幼稚園或現時的本地幼稚園亦一樣。」

Joyce樂見東華學院設有「幼兒遊戲實驗室」，透過遊戲去觀察和教導小朋友，更矢言這是行業的新發展方向。

Joyce感激老師關心 感謝學校提供機會

Joyce坦言東華除了課程全面和有質素外，師生關係緊密亦令她回味至今：「我曾經在結業習作上陷入困難，老師都會主動關心我，跟我通電話了解我的情況，設法幫助我，令我非常感激！」

當然東華學院為學生提供大量學習機會，亦助Joyce邁向實現夢想一大步：「學院為學生提供了不少實習及海外交流機會，讓我實踐不同的教學法。海外交流令我掌握不同的教學方法如森林教學法的特點，助我面試時更易突圍而出，更快獲得聘書。」

東華學院為學生提供大量學習機會，助Joyce邁向實現夢想一大步。

東華學院為香港散打代表 特設電話面試

現時為澳洲註冊臨床心理學家的李崇瑋（Arthur）曾是香港散打代表，亦曾在2013年東亞運動會上奪得散打金牌，他在求學階段不少時間都花在訓練及比賽上，可是他並沒有放棄對知識的追求。Arthur 在2012年時機緣巧合下以非聯招途徑報讀了東華學院的應用心理學學士課程，「這個決定開啟了我的心理學探索之門」。

作為運動員，Arthur的日程表有別於一般學生，他經常要到海外參加訓練及甚比賽。「當時我面試時並不在香港，幸獲得當時的課程主任體諒，為我安排電話面試，這個彈性當時其他院校並未能提供，亦令我決定入讀學院的心理學學士課程，成為課程的首屆學生。」

老師為我錄音上課 讓我可以隨時隨地學習

Arthur在入讀之時已感到東華學院對學生的包容，而入讀之後，他更直言師生關係之好是自己始料不及：「由於我經常外出比賽的關係，令我未必能經常返回學校上堂。然而，老師們上堂時會錄音，再傳送給我，以免我錯失任何一堂課，甚至他們經常打電話給我，關心我有沒有那些地方不明白，才令我在學業上追趕到進度。」

Arthur在入讀之時已感到東華學院對學生的包容，而入讀之後，他更直言師生關係之好是自己始料不及。

東華實習為赴澳發展鋪路

在老師的悉心教導下，Arthur在心理學方面的知識和興趣隨時間增長，更希望自己的運動員生涯結束後，能在心理學行業發展。「因此，畢業後我便決定前往澳洲繼續進修並取得臨床心理學家的資格，現時在塔斯曼尼亞醫院工作。」Arthur 表示，學院為他開啟心理學大門，令他醉心研究人類與情感的關係。Arthur 即將取得心理學博士的學歷，會繼續在心理學上開拓新天地。

Arthur 現時在塔斯曼尼亞醫院工作，更即將取得心理學博士的學歷。

小班教學 兼顧同學的不同需要

東華學院為同學提供不同範疇的學士學位及高級文憑課程，課程為同學提供不同的海外交流和實習機會，助同學畢業前先裝備好自己。學院大部份課程以小班教學為主，師生關係緊密更能照顧學生的學業和身心發展。事實上學院的課程亦深獲社會認同，學院多個課程獲得專業資格認可，同學畢業後可申請註冊資格，而2022年畢業生的平均每月起薪點為每月港幣3萬元，可見畢業生獲僱主歡迎。

增設入學獎學金 成功入讀指定課程最高可首年免學費

為鼓勵同學勇於追夢，東華學院新增「EduCare@TWC入學獎學金計劃」，成功入讀十個指定課程的同學最多可獲港幣六萬元的入學獎學金，連同政府的SSSDP或NMTSS資助，最高即可免首年學費，大大減輕同學的經濟壓力。

想了解獎學金詳情的你，即按：www.twc.edu.hk/educare

學院將於19及20號上午9時至下午5時於東華學院(京士柏)校園設即場報名，有意入讀的同學可以於放榜當日來學院了解更多。

即場招生日：

日期：7月19及20日(星期三及四)

時間：上午9時至下午5時

地點：東華學院(京士柏)

何文田衛理道31號東華學院馬錦燦紀念大樓三樓



學院同時提供6大SSSDP學士學位課程，課程範疇包括：護理、醫療化驗科學、放射治療、職業治療、物理治療及應用老年學，當中應用老年學更提供4萬元入學獎學金予成功入讀的同學。DSE同學記得在7月20-22日經JUPAS的個人選擇修改時段加入學院的課程。

SSSDP學士課程

（資料及相片由客戶提供）