8月6日「全民運動日2023」康文署康樂設施供巿民免費預訂

近年香港運動員於國際賽事屢創佳績，港人對體育的關注度亦因而越來越高。然而，只「關注」並不足夠，市民「參與」更為重要！一年一度的「全民運動日」將於8月6日(星期日)舉行，今年以「身心力行體適能」為主題，鼓勵巿民多進行體適能運動以鍛鍊體魄。康樂及文化事務署（康文署）將於活動當日舉辦多項體適能運動示範和同樂活動讓巿民參與。此外，當日康文署轄下大部分康樂設施將開放給市民免費使用，有意使用設施的人士只需於7月31日透過指定途徑預訂即可。



多項體適能活動讓市民參加

今年「全民運動日2023」以「身心力行體適能」為主題，康文署於活動當日下午2時至6時，在十八區指定體育館舉行多元化的免費康體活動，包括健康講座、健體閣、親子/兒童/青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範和同樂活動。康文署「全民運動日」專題網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/sfad）和「康文＋＋＋」Facebook專頁（www.facebook.com/LCSDPlusss）當日下午二時起亦會直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。

免費康體活動的活動券將於7月24日上午8時30分起在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發，大家切勿錯過！

今年的「全民運動日」以「身心力行體適能」為主題，康文署將舉辦多元化的免費康體活動，大家記得踴躍參與。

7月31日搶先訂場

除了免費體適能活動外，今年「全民運動日」康文署亦繼續開放轄下大部分康樂設施給市民免費使用。有興趣訂場的你可於7月31日上午7時起，在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站），以及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施（屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午七時四十五分開始提供服務，而水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午八時三十分開始提供服務）。

全民運動日2023開放予市民免費使用的康樂設施包括：

• 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

• 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

• 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）

• 水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

想了解活動詳情，請即瀏覽「全民運動日」專題網頁：www.lcsd.gov.hk/tc/sfad！

（資料及相片由客戶提供）