DSE放榜｜HKU Space IC設獎學金　助有志者追風逐夢

DSE文憑試下周三（19日）放榜，考生正面臨不同升學決擇。兩名在HKU SPACE的IC獲得獎學金的過來人，以自身經歷勉勵考生。

數年前放榜失利的黃咏彤，連副學士門檻也未能達到而選擇重考，繼續進修，到現在他合符資格申請見習機師，期待衝上雲霄；至於劉穎愉在大學畢業後，原本已經投身社會，卻被工作「蠶食」身體的健康，毅然捨棄有前途的職位，重返校園攻讀理想的課程，鑽研寵物營養，推廣「人寵共食」的理念。



負荷工作失健康 離職專研「人寵共食」

現年28歲劉穎愉（Kena），大學畢業投身廣告行業，工時長又吃無定時，曾超時工作到凌晨2、3點，天光又準備出門上班。一次工作期間體力透支而暈倒，使她醒覺這份工作正蠶食她的健康，「我覺得我真係35歲就猝死」，毅然辭職，重返校園到HKU SPACE的IC修讀有關營養的課程。

何以會選擇這類課程？原來她一次跟父母帶往廣州玩樂，到一間餐廳，點了一碟似叉燒的餸菜，入口味帶味，後來驚覺原來自己吃了狗肉，此經歷使她產生「點解對狗有一套社會觀念，而其他動物又覺得可以食」的疑問，影響使她成為一位彈性素食者。

她小時候在「超級大廚」的媽媽悉心照料下，變成「肥妹」一名，「五、六年級體重已過50公斤」，需要去見營養師，反而養成她從小開始關注營養。在她全職工作時，仍自行修讀4個有關營養的課程。

跳出舒適圈 重返校園追夢

有一次她在荃灣一個商場擺攤，看見很多狗主買很多狗零食，不但詳細詢問來源地，而且十分關心當中營養成分，使她發掘到寵物營養領域。喜愛小動物的Kena，利用她在IC獲得的獎學金再修讀寵物營養及食品設計創業證書課程，還計劃開辦寵物食物工作坊，分享有關寵物營養知識，以及製作人與寵物都可食用的食物，「動物與人類的食物都有共通點」

重返校園前的Kena，其實已在一間廣告公司工作3年，當時符合升職要求，上司亦挽留她，容許她留職進修，當時她亦內心感掙扎，「有陣時唔係用錢去衡量你嘅就業前景」，她決心跳出舒適圈，雖然現在收入減少逾一半，但她卻活得更自由和快樂，她正計劃開辦工作坊又成立網店，向大眾推廣寵物營養以至「人寵共食」的理念。

DSE失利重考方升學 家庭突陷經濟困難堅持半工讀

現年25歲的黃咏彤（Victor）童年受電視劇啟發成為機師夢想，然而中學文憑試（DSE）失利，連副學士門檻也達不到。他決定重考，一年後雖然成功升學，但英文教學與考試大大打擊他的信心，「我真係睇唔明（考試題目）真係靠估」，Victor努力看英文新聞，跟與同學以英文交流，以克服英文，最終獲得澳洲一次型飛機飛行體驗。

因家人遭受工傷，家庭支柱突然倒下，一家四口隨即陷入經濟困難，Victor主動擔起重擔，身兼兩職，擔任助教及售貨員，以幫補家計。他仍堅持進修，入讀HKU SPACE的IC相關航空的課程，過著早上上班、晚上進修的生活，由於家庭拮据，促使他考得好成績，成功申請學院獎學及助學金，以支援學費及購買教科書。

疫情衝擊航空業 曾感前路茫茫

3年疫情陰霾，使香港航空業嚴重萎縮，使Victor越感迷惘，未知應否繼續朝航空相關學士學位升學，當他了解機師競爭力大，故決心完成學士課程。疫下升學期間，似乎在黑暗中前行，但對航空業熱忱仍熾，「即使現在疫情未完，我會另搵其他工作做住先。」去等待他朝一飛沖天，現在他等到機會，準備應徵見習機師，衝上雲霄。

他勉勵放榜考生「DSE既失敗，唔代表之後既失敗」，只是人生的中轉站，DSE的完結是另一個人生的開始。

香港大學專業進修學院國際學院（IC）與海外大學合辦非本地全日制學士學位課程。於2023/24 學年提供逾20項全日制國際學士學位課程，包括「航空學」、「食物及營養」、「會計、金融及商業管理」等9個學科，文憑試畢業生可在3年完成學士學位課程。