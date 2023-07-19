康文署新系統「SmartPLAY」｜用「智方便」一步登記 無需親身開戶

康文署將於十月或之前分階段推出全新智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」，愛book場打波的大家相信都已經預先下載了這個新APP。有朋友提到，登記「SmartPLAY」需要親身到各區康樂事務辦事處或康樂場地的智能自助服務站進行身份認證。今次就教大家一個方法，足不出戶一次過就可以完成登記及身份認證兩個步驟，即時啓動「SmartPLAY」帳戶！當「SmartPLAY」正式推出的時候就可以快人一步、隨時隨地約朋友book場打波同報名參加康體活動啦！



透過「智方便」登記「SmartPLAY」、登記+身份認證+啓動帳戶一take過

「智方便」(“iAM Smart”)是一個一站式個人化數碼服務平台，令大家可以單一數碼身份，登入不同政府部門及商業機構的網上服務，非常集中及方便，無需再輸入各服務的密碼。想輕鬆完成「SmartPLAY」登記及身份認證以即時啓動帳戶，只需下載及登記「智方便」應用程式，然後於登記「SmartPLAY」時授權「智方便」提供資料，例如︰姓名、出生日期、性別及身份證號碼等，就無需親身到指定地點作身份認證，即時啓動「SmartPLAY」帳戶，即睇教學︰

第一步︰下載「SmartPLAY」，點擊「登錄」開始登錄流程。

第二步︰點擊「智方便」登錄。

第三步︰系統跳轉到「智方便」應用程式，並於「智方便」應用程式中進行身份驗證。

第四步︰顯示「預備登錄」頁面。點擊「登錄」繼續。

第五步︰登錄成功，並顯示登錄頁面。

成功登錄後，大家日後就可以隨時透過「SmartPLAY」即將推出的查詢、預訂設施及活動報名等功能去book場打波及報名參加康體活動，快捷又方便！

下載「My SmartPLAY」︰

iOS -https://apps.apple.com/hk/app/my-smartplay/id1616753384?l=tc

Android -https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.gov.lcsd.smartplay.mobile

下載「智方便」︰

iOS -https://apps.apple.com/hk/app/id1515065344

Android -https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.gov.ogcio.iamsmart

(資料及相片由客戶提供)