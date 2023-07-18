港專｜全港首個「物聯網工程高級文憑」迎接未來創科之門

2022年香港政府公布《香港創新科技發展藍圖》，為未來五至十年的香港創新科技發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，引領香港實現國際創科中心的願景，物聯網工程成為發展藍圖中不可或缺的一部分。有見及此，香港專業進修學校（港專）將於9月開辦全港首個「物聯網工程高級文憑」，讓同學了解物聯網、雲端運算、大數據分析和5G等知識，為香港的創科發展培育人才。

攝影：歐嘉樂



響應政府推動再工業化 港專創辦全港首個「物聯網工程高級文憑」

物聯網工程指的是將物理設備、傳感器、網絡連接和數據處理技術綜合應用於各個行業和領域，實現設備之間的智能互聯和信息共享。最簡單的例子便是近期推行的「易通行」不停車繳費服務，或是一個手機App便能控制全屋家電的智能家居等。

就著香港創科業及智慧城市不斷向前發展的新方向，加上通過北部都會區的「國際創科新城」建設，在設計、研發、應用以至推廣上都需要多方面人才配合，以支持香港發展成為創科中心。因此，港專便於2023學年開辦全港首個「物聯網工程高級文憑」，致力培育創科人才、推動科研及其成果轉化，為香港科研發展注入新動能。

港專物聯網工程高級文憑以實際操作為重心

港專向來致力培訓職業專才，港專協理副校長林森教授直言，今次創辦「物聯網工程高級文憑」課程亦是以實際操作為主：「香港物聯網工程需要不同程度的專業人才去應付需求日益增加的龐大網絡連接和數據發展，因此學校著手致力培育這方面的新一代，希望同學透過兩年學習，可以由基本知識到掌握實際運作技巧，提升將來投身市場的競爭力，以建設完整的中下游創科生態鏈。」

港專協理副校長林森教授直言，今次創辦「物聯網工程高級文憑」課程是以實際操作為主。

物聯網工程的結構主要分為四層，包括感知層、網絡傳輸層、雲計算層及數據應用層。林教授特別指出：「由於港專的物聯網工程高級文憑課程以實操為主，亦希望培訓技術性人才，所以課程將重點教授有關感知層和網絡傳輸層兩大範疇的知識。」

林教授特別指出課程將重點教授有關感知層和網絡傳輸層兩大範疇的知識。

港專軟硬件配套一應俱全

在軟硬件配套方面，港專同樣一應俱全，例如校方於今年成立的「網絡空間科技學院」（Institute of Cyberspace Technology），整合「產業、學科、研究、應用、資金及創投」六大元素及教學資源、加强學科規劃、開展科研合作，更高質地培育技術領域人才。另外，將設立「物聯網工程實驗室」，讓學生能在最接近實際工作環境下進行學習。此外，港專亦提供各樣高額獎學金以表揚成績卓越的學生，例如優秀才藝獎學金和傑出成績獎學金等。

香港物聯網商會會長形容業界急需新血

香港物聯網工程要配合國家方針，融合發展藍圖，港專特意與內地業界和學界建立強大合作網絡。在業界方面，港專與大型科技企業成為策略性合作伙伴，如阿里巴巴、中國移動、龍島等，並為港專提供網絡及設施方面的支持，以及本地及大灣區交流、培訓、實習及就業發展機會。香港物聯網商會會長莊毅堅先生表示，業界急需新血加入創科業：「香港要發展再工業化和新型工業融合國家發展，就必須靠大量相關的創科人才。港專作為首間創辦物聯網工程的大專院校，香港物聯網商會當然願意加以支持，成為戰略合作伙伴。」

在學界方面，港專與深圳職業技術大學、浙江大學網絡空間安全學院和山東科技大學進行人才培養和交流，以及在科研層面搭建平台，開展技術創新、產品研製、科研和科技等方面的合作。

另外，莊會長對學生的就業出路表示前途無限：「物聯網工程是一個交叉學科、涉及通信技術、傳感技術、網絡技術等多方面的知識。因此畢業生的就業出路十分廣泛，能擔任硬件工程師、軟件工程師和傳輸工程師等多元化的職位。」有數據統計顯示，數據科學、網絡安全、人工智能和程式編寫四大有關物聯網工程的工種，平均月薪高達$31,000。

香港物聯網商會會長莊毅堅先生亦表示，物聯網工程業界急需新血加入。

港專「物聯網工程高級文憑」設有全日制和兼讀制課程，適合有意於物聯網工程發展或有相關經驗的人士修讀。了解更多：https://bit.ly/3O9tjiR

（資料及相片由客戶提供）