美麗華、理大合辦升級再造時裝設計比賽冀推動環保時尚生活概念

美麗華集團夥拍香港理工大學時裝及紡織學院，合辦「Fashion the Future升級再造時裝設計比賽」，招募學院的校友及現屆學生參與比賽。決賽於上周六圓滿結束，最後十強各展出兩套服裝，眾人主題風格各異，最終由林晞雯、吳佩佩和李依雯三人勝出。是次活動亦得到環保機構Redress及人工智能設計研究所（AiDLab）的支持，從時裝設計、物料及製作技術等整個供應鏈的不同階段，發揮環保理念，推動綠色時尚生活。



美麗華推「Mi Go Green」綠色平台 夥拍Redress及AiDLab在時裝製作過程實踐環保

美麗華集團於上年踏入65周年，創立「Mi Go Green」綠色平台，旨在為市民和業界帶來創新的綠色消費體驗與營運方向，合力營造一個可持續發展、貼近自然的生活環境，並以大眾生活必須的「衣」、「食」、「買」三方面入手，向大眾推廣「時尚綠色生活態度」。在「衣」方面，集團夥拍香港理工大學時裝及紡織學院，舉辦首屆「Fashion the Future升級再造時裝設計比賽」，邀請後者的學生和校友參加。

經過審核後揀選出的10名入圍者，利用環保機構Redress於其舊衣回收活動內所得的二手衣物或紡織廢料進行升級改造。同時受邀到人工智能設計研究所(AiDLab)，使用其首創的嶄新人工智能時裝設計助理(AiDA)，協助設計師快速將其異想天開的設計實踐成多樣化的原創作品，提高製作時裝的效率，同時亦減少所需的樣板製作，減低各項資源包括布料、飾物，以至衣車、電力的損耗。大會希望透過這個比賽，宣揚減少衣物浪費的環保理念，同時更讓大眾理解人工智能科技融入時尚設計的大趨勢。

參賽者到Redress揀選其舊衣回收活動內所得的二手衣物或紡織廢料進行升級改造

參賽者到AiDLab學習使用其最新的AI時裝設計系統協助設計

合作夥伴望設計師改變時裝行業傳統

對於今次的比賽，合辦的香港理工大學時裝及紡織學院院長 Erin Cho教授希望藉著這個比賽培養參賽者在永續時尚方面的創意，同時喚起年輕設計師，使他們可以把這個概念放入將來的設計，並期望類似的合作可以重塑社會大眾，對「時尚」的定義。

香港理工大學時裝及紡織學院院長 Erin Cho教授

Redress循環時尚計劃總監Aurianne Ricquier喜言參加者有改變行業傳統的潛力：「在時裝行業內，8成對環境的影響都是在設計階段，所以我們希望參賽者可以藉此明白自己有能力為時裝行業帶來正面影響。」

Redress循環時尚計劃總監Aurianne Ricquier

AiDLab行政總裁及總監兼香港理工大學鄭翼雄時裝教授黃偉強教授亦認為：「同學透過AiDLab的AiDA，揀選最好的設計去改善，然後才去造樣板，只需十秒，便可以輸出很多不同的可能性和設計，又快又能幫助環保。」

AiDLab行政總裁及總監兼香港理工大學鄭翼雄時裝教授黃偉強教授

得獎作品創意非凡 背後具可持續設計理念

決賽於7月15日假美麗華商場 Mira Place舉行，最後10強的設計結合環保元素和創作意念，各展出以精緻工藝和創意重新演繹的兩套服裝。最終，三位得獎者分別是林晞雯的「Blessed Bonds（祝福之緣）」、吳佩佩的「Pantropica（泛熱帶）」以及李依雯的「Mazycle（迷旋）」，各獲得$10,000獎金。

Mi Go Green夥拍香港理工大學時裝及紡織學院，舉辦「Fashion the Future升級再造時裝設計比賽」。

美麗華集團副首席營運總裁麥綺薇對一班參賽者讚不絕口道：「環保是由個人習慣開始，希望藉今次的升級再造時裝設計比賽，令更多人接受環保時尚。」

美麗華集團副首席營運總裁麥綺薇（左四）樂見參賽者作品充滿創意，各有特色，冀今次比賽能推動環保時尚的發展。

四位評審分別是（左起）理大時裝及紡織學院副院長歐秀全、美麗華集團副首席營運總裁麥綺薇、Redress教育總監Marianne Atkins、AiDLab行政總裁及總監兼香港理工大學鄭翼雄時裝教授黃偉強教授。

林晞雯的得獎作品「Blessed Bonds（祝福之緣）」是以中國傳統的百家被為主題，她希望這兩套服裝能像百家被一樣帶來好運：「通過將這些捐贈的衣服縫在一起，我希望創造一條祝福之被，為孩子和家庭帶來好運，同時促進可持續的設計理念。」目前就讀大學3年級的晞雯坦言得獎帶來成功感，並直言畢業後亦有意向環保時尚方面發展：「現時我亦於本地的環保時裝品牌工作，希望畢業後能繼續在這方面發展，為環保再出一分力。」

林晞雯表示畢業後有意向環保時尚方面發展，為環保再出一分力。

吳佩佩的得獎作品「Pantropica（泛熱帶）」，設計靈感來自於蕨類植物白天會張開葉子、晚上則會捲曲的習性，故兩套服裝均以充滿活力和功能性的運動服為載體，凸顯植物的生命力和可持續性。對於自己得獎，她亦感激道：「今次比賽，大家的設計各有風格，難以作比較，因此很感謝評審們欣賞我的作品。」佩佩同樣就讀大學3年級，而她表示畢業後希望從事針織時裝：「其實針織時裝亦可以很環保，因為每一年針織服裝都是基於設計好的針織布而製作，所以不會多餘的布，不會造成浪費。」

吳佩佩表示畢業後希望從事針織時裝，並解釋針織時裝亦可以很環保，不會產生多餘的布造成浪費。

最後10強所設計的20套作品，由即日起至7月31日將會於美麗華商場中庭展示。對環保時裝有興趣的你，記得把握時間到場細看每套作品的心思！

最後10強所設計的20套作品，由即日起至7月31日將會於美麗華商場中庭展示。

（資料及相片由客戶提供）