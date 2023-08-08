滬港合作開放數據競賽　港十強隊伍北上與內地隊伍爭大獎

由十個來自香港不同企業和大學的個人或團體隊伍組成的團隊，將於本月13日至14日參與在上海舉行的「滬港合作開放數據競賽2023」總決賽，與十隊內地隊伍競逐比賽的四強殊榮和「評審團大獎」。政府資訊科技總監黃志光在代表團出發典禮，向參賽隊伍送上寫滿祝福的橫額，祝願香港十強隊伍勇奪佳績。



黃志光致辭時表示，資科辦今年聯同上海市經濟和信息化委員會首次合辦滬港合作開放數據競賽，希望透過香港與上海之間的數據合作和交流，加深兩地的企業和科技人才對開放數據和相關應用範疇的認識，讓他們充分了解開放數據帶來的益處和優勢，開啓滬港合作的新時代。

代表團到訪上海期間亦會參與「滬港合作開放數據競賽2023」成果展，向內地業界展示他們的科技應用方案及進行一對一會面，拓展商機及共同探討數據的無限潛力。他們又會參觀當地多間知名創科企業，以加深對內地數據應用生態圈及發展的了解。

「滬港合作開放數據競賽2023」今年4月在香港啓動，以「雙城數據、共建產業平台」為主題，兩地參賽者將結合滬港現有的開放數據集，探討香港與內地數據協作的發展空間，共同推動雙城智慧城市的協同發展。