One North朗壹廣場｜元朗全新可持續發展基地 商業、生活一應俱全

政府近年積極推動「北部都會區」，而信和集團的全新商業項目One North朗壹廣場坐落北部都會區核心地段元朗，鄰近深圳灣口岸和落馬洲公共交通轉車站，簇擁地利優勢。以可持續發展為設計理念的One North在設計上加入不少綠色科技，設有兩座14層高寫字樓和3層高的商場，滿足商業和生活的要求。



One North地利優勢 30分鐘抵達深圳、中環

若要數近年最令人期待的城市規劃，非「北部都會區」莫屬，連接香港和深圳，能夠吸引兩地人民前往消費。地點是One North的亮點之一，距離深圳灣口岸僅20分鐘車程，前往落馬洲公共交通轉車站只需13分鐘車程，要到港珠澳大橋，車程亦僅約28分鐘。如要經鐵路由屯馬綫朗屏站出發，半小時即可抵達尖東站或香港站等主要商業區，尤為適合銳意把握大灣區機遇的租戶。

One North總面積約55.8萬平方呎，寫字樓部分由兩座14層高的大樓組成，總面積約44.5萬平方呎，每層可租賃面積約17,000平方呎，間隔靈活，可滿足租戶不同空間需求。One North提供3層商場，零售面積約11.3萬平方呎，提供多元化的休閒娛樂空間和單車停泊設施，不論是單車郊遊、親子玩樂或用餐，迎合區內現有和即將進駐「北部都會區」居民的需要。

朗壹廣場提供3層商場，零售面積約11.3萬平方呎，提供多元化的休閒娛樂空間和單車停泊設施，迎合區內現有及即將進駐「北部都會區」的居民需要。

多層次可持續發展設計 將環保融入生活

One North另一亮點是可持續發展，在不同層面上滿足租戶和消費者對環保和適意設計的要求，例如79個停車場車位全數附設電動車充電器，當中包括3個超級充電器，鼓勵綠色交通。兩座寫字樓的天台裝有太陽能光伏系統，增加可再生能源的應用，減少碳排放，更同時符合綠色建築認可標準，已獲得「WELL v2™」預認證（目標鉑金級），並目標取得香港綠色建築議會綠建環評BEAM Plus銀級認證。

為推動環保智慧生活，One North設有5G流動網絡覆蓋和智慧卡系統，並配合高效能空調機組、電梯系統和在指定區域減低照明功率。另外，One North使用超過2,960塊 EcoBricks 環保磚製作公共座椅和鋪設花園平台，升級再造的物料來自超過480,000個膠樽蓋和膠環，相當於逾960公斤的塑膠廢料，推廣減塑和循環經濟概念。

項目使用超過2,960塊EcoBricks環保磚製作公共座椅和鋪設花園平台，升級再造的物料來自超過480,000個膠樽蓋和膠環，相當於逾960公斤的塑膠廢料，推廣減塑和循環經濟概念。

在健康方面，One North設有室內空氣淨化系統，以及採用MERV-14等級空氣濾網提升室內空氣質素，適合醫健和美容租戶的要求。各入口大堂、升降機大堂及洗手間大門上亦設置免觸式感應自動開關系統、洗手間設施採用紫外線抗菌技術等，為使用者提供全方位舒適安全的環境。

多元生活元素 滿足不同年齡層

除了商業設施外，生活元素同樣不可少。位於One North 2樓、佔地2萬平方呎的「舒泰花園」，涵蓋戶外健身設備、戶外表演區、適合瑜伽練習的綠油草坪、「一喜種田」城市耕作空間，以及商業項目中罕有的200米緩跑徑，讓租戶員工能在繁忙生活中保持運動。花園亦針對親子客群設置了「奇趣滑梯」和兒童攀爬雕塑「The Twist」，讓不同年齡層的人都能享用適合自己的康樂設施。

朗壹廣場的「舒泰花園」佔地2萬平方呎，設有商業項目中罕有的200米緩跑徑，亦針對親子客群設置了「奇趣滑梯」和兒童攀爬雕塑「The Twist」，提倡工作與生活的平衡。

近年室內攀石在香港掀起熱潮，而本地攀爬運動公司Hong Kong Climbing Park亦已承租商場地面樓層逾10,000平方呎作室內攀石場，為上班一族和好動一族提供多元體驗。

低碳本地遊環境教育組織「V'air 香港」亦跟One North合作製作單車旅遊指南，為單車愛好者推介鄰近地區的自然生態及文化景點，例如南生圍、天水圍公園和濕地公園，鼓勵有益身心的休閒活動，同時提高市民對生物多樣性及綠色生活的關注。

坐擁地利的One North融合商業和生活元素，以不同層面的可持續發展推廣環保，有興趣的你記得密切留意！

（資料及相片由客戶提供）