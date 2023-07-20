書展｜何君堯推國安新書　批國安教育時數不足　僅兩情況毋須國安

立法會議員何君堯今日（20日）於書展2023介紹國際公益法律服務協會及國家安全教育中心編著的新書《國家安全教育在身邊》。何君堯指出版此書旨作為藍本，幫助老師如何落實國安教育，書中包括概念講解、案例分析、應用活動等，讓教師及學生更了解《香港國安法》。



他又指，《香港國安法》實施經已3年，至今仍未有針對國安教科書，又指現時針對國安教育的課時略有不足，又指只有一無所有的窮國或人人安全的強國才不需要國家安全。他並透露計劃於下冊介紹有關中國近代重要歷史，內容或包括中國最差的年代，「須明白過去做的錯事，才可以谷底抽身。」



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書展踏入第二日，何君堯與妻子陳浩明現身講座，宣傳《國家安全教育在身邊》。何表示，當局為支援學校推展國家安全教育，在初中15小時的憲法與《基本法》獨立單元，加入3小時國安增潤部分，但他稱：「推動國家安全法，只不過喺1年加3粒鐘？」

何表示，國家安全十分重要，只有兩個情況是不用注重國家安全，一是當國家一無所有，「因為衰到貼地，冇嘢俾人搶」；另一個情況是，國家由窮變富，全國人民豐足、夜不閉戶。不過，他認為中國要達至後者仍需時間，故這時期需要維護國家安全，更強調國家安全是重中之重，期望書藉能夠啟發學生反思，作為一個中國人，如何為國家服務。