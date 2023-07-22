區議會改革｜麥美娟：將引入履職監察機制　確保區議員盡責

立法會於早前全票通過《2023年區議會（修訂）條例草案》。民政及青年事務局長麥美娟今日（22日）在電台節目提及，區議會日後將以委任、間選和直選議員組成，透過多元方法有助吸納不同背景和階層的市民意見：「日後區議會將會引入履職監察機制，確保區議員盡責工作，包括定期會見市民，協助區議會收集意見。」



麥美娟指，區議員履職監察機制的標準，會在區議員上任前公布。（林靄怡攝）

區議會將恢復應有功能 引入監察機制確保區議員盡責

民政及青年事務局長麥美娟今日在電台節目表示，月初立法會全票通過區議會修訂條例，期望日後區議會回復地區性非政權組織的定位，發揮諮詢和服務社區功能。她指，歡迎所有有心服務社會，以及熟悉社區的人士加入區議會：「希望透過多元組成的區議會，令特區政府更加充分掌握民情和民意，在考慮政策和措施時可以更立體和充分。」

麥美娟提及，區議會日後將以委任、間選和直選議員組成，透過多元方法有助吸納不同背景和階層的市民意見：「日後區議會將會引入履職監察機制，確保區議員盡責工作，包括定期會見市民，協助區議會收集意見。」

麥美娟指，早前亦到訪北京，向港澳辦主任夏寶龍匯報工作，她強調，夏寶龍非常重視香港的地區工作，會確保來屆區議會發揮應有功能。

日後將為會關愛隊設立熱線 協助市民確認身份

談及社區工作，麥美娟表示，南區和荃灣關愛隊在今年三月率先成立，期望能繼續秉承民青局「民政幫到你」的理念，政府日後會設立熱線，協助市民確認關愛隊身份，又正和社署商討合作，加強長者照顧的服務。她指，關愛隊在颱風天亦不辭勞苦積極聯繫有需要幫忙的市民：「例如會去探訪當區長者，好似早前鴨脷洲邨試過停水，關愛隊就去幫長者攞水，貼心去支持市民工作。」

除了社區工作外，在青年工作方面。麥美娟指，處理青年工作並不容易，形容解決青年問題沒有「特效藥」。她續指，未來將會再度舉辦「香港青年節」，希望透過各式各樣活動凝聚青年人：「希望年輕人參與青年節可以唔只睇結果，大家可以有個過程 ，畀大家有更多的表演機會。」

她又提到，政府青年實習交流計劃下，到內地交流名額增至3萬多個，並有4000多個實習崗位，正爭取明年能夠提供更多交流及內地實習名額。