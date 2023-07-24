調查指如獲嘉許有助推動義務工作　「香港義工獎」今年新增7類獎

為鼓勵社會大眾積極行義及推動社會共融，已舉辦9屆的「香港傑出義工獎」由去年起改名「香港義工獎」，頒發了8000個獎。主辦之一的義務工作發展局，主席彭韻僖今日（24日）表示，委托大學進行的「香港義務工作調查」發現，大部份受訪者指，得到政府和社會的嘉許認同，會有助推動更多人參與義務工作，她盼望今年「香港義工獎」能進一步推動香港義務工作的發展。



2023香港義工獎啟動禮今日以海、陸、空三個形式傳送義工火炬，象徵全方位推動義務工作，今屆新增7類獎項，包括青年及長者義工獎，鼓勵更多市投入義務工作。



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去年頒發逾8000個獎項

「香港義工獎」由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦。義務工作發展局主席彭韻僖表示，義工獎受各界團體歡迎，去年設立義工獎，便頒發逾8,000個獎項。義務工作發展局委托香港恒生大學進行「香港義務工作調查」，發現大部份受訪者指，得到政府和社會的嘉許認同，會有助推動更多人參與義務工作，她盼望今年「香港義工獎」能進一步推動香港義務工作的發展。特首夫人李林麗嬋亦表示，「香港義工獎」能肯定及嘉許義工朋友的付出。

新增7類團體及長者義工獎項

今年新增多個有關學校的義工獎項，如新晉義工奬和表現優秀的傑出愛心學校奬 ；為50歲或以上義工而設常青義工奬及首次參與做義工等獎項，以鼓勵更多人參與義工服務。民政及青年事務局局長麥美娟指，青年參與義工服務，有助拓闊眼界和了解社會。

海陸空將愛心傳遍香港

四位主禮嘉賓，包括香中李林麗嬋、麥美娟、馬會董事龔楊恩慈及彭韻僖，首先從運動員胡兆康及麥卓賢，以及飛達田徑會兩位跑手接過義工火炬，再將火炬逐一傳遞到車長、機長、船長和義工代表手上，及見證流動宣傳車（陸）、直升機（空）、及洋紫荊號（海）出發起航，象徵將愛心傳揚開去。

「香港義工獎2023」現已接受提名，連結按此。