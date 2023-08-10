寬頻都有保證？究竟點揀寬頻先唔會伏？

相信大部分人揀選寬頻都是以網速、月費或優惠作為考慮重點，但每間電訊商都標榜自己最好，到底當中有沒有「伏位」？究竟哪間寬頻公司性價比較高、更加可信？以下為大家逐一拆解！



香港寬頻用行動説話 以保證作證明

坊間很多電訊商都標榜其寬頻服務又快又穩，甚至是全城最抵，但要如何證明？說來容易做時難，日前香港寬頻決定用行動説話，推出「光纖寬頻雙重保證」，既保障大家上網速度，又確保一眾機迷打機流暢，更表示一旦發現未達保證範圍，經申報獲批便能獲得賠償。此外，上至2000M、下至100M都獲保證，兼無額外收費，指定新舊用戶都有份！

有保證的2000M寬頻 可能是世界上最適合你的Plan

除了要揀有保證的寬頻服務，在選擇時，還要重點考慮你或你家庭對網速的需求有多大。如果家中人數較多，且會多人同時上網如連線打機、串流4K/8K睇戲煲劇等，那麽2000M寬頻便是你的最佳選擇，提升上網速度，同時減少延遲。

香港寬頻新推出2000M光纖寬頻連Router優惠組合，價錢不單止比其他公司同類型計劃相宜，更可免卻選購合適路由器的煩惱！現在登記即額外送$300萬寧禮券，簡直物超所值！

寬頻優惠五花八門，除了直接扣減月費、豁免安裝費、禮品等優惠，還可以留意有沒有獎賞計劃。以香港寬頻為例，如果你透過推薦人計劃登記服務，還可以獲得$200賬額回贈+鴻福堂禮券！除標示收費，大家不妨計一計扣除所有折扣優惠、安裝費、禮品價值後的實際平均月費，再作比較，或許會有意外驚喜。

同場加映：Wi-Fi 6路由器－解放上網速度

既然選擇2000M寬頻Plan，就要配備設有2.5G WAN性價比超群的Wi-Fi 6路由器。過時的路由器會直接影響上網的效能，唯有配上相對應裝置，才能進一步發揮2000M寬頻的威力。香港寬頻還提供各款Wi-Fi 6路由器月費計劃，特別之處在於有專業技術人員提供上門路由器安裝、測試及建議，還有24小時支援熱線，隨時為你服務。

▼即睇Wi-Fi 6路由器賣點▼

想了解更多？即上https://bit.ly/3OMHhrr

（資料及相片由客戶提供）