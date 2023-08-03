共創明Teen計劃｜嘉華集團帶領學員深入商業領域　啟發多元發展

嘉華集團對推動年青一代的發展不遺餘力，積極響應「共創明Teen計劃」，並邀請不同業務範疇的同事擔任義務導師，透過義務友師配對，支援來自弱勢家庭的初中學生。今年7月，多位受助學員到訪嘉華集團總部及海景嘉福洲際酒店，探索不同商業領域的發展與了解酒店業的運作。



深入嘉華集團總部 認識不同專業特質

參與「共創明Teen計劃」的學員，在友師的陪同下率先深入嘉華集團總部，透過嘉華集團旗下主要業務為藍本，向學員展示四大業務的實際內容，包括︰房地產、建築材料、娛樂休閒及酒店業，讓學員能夠認識更多商業範疇之餘，透過工作影子活動，更能了解友師的日常工作與各行業的特質，啟發他們探索多元發展的可行性，機會千載難逢。

學員第一站來到嘉華集團總部，由友師向學員分享他們的工作和集團旗下四大業務，啟發他們探索多元發展的可行性。

親身上陣體驗酒店運作 量身打造成就學員夢

參觀嘉華集團總部過後，學員移師到海景嘉福洲際酒店，親身了解酒店運作。在酒店人力資源部同事帶領下，探索不同工作崗位，包括︰接待處、泳池、健身室及餐廳等，了解貼心服務的背後有賴專業團隊全方位預備工作，就是酒店為客人帶來絕佳體驗的不二法門。

學員在友師的陪同下參觀海景嘉福洲際酒店。

一行人參觀酒店餐廳，餐廳經理向學員介紹管理餐廳的實際營運技巧。原來所有布置背後都有原因，如餐桌之間必需留有距離，給予客人空間感之餘同時保留隱私度。

房務員不但向學員展示房務工作，學員亦把握機會親身體驗更換床單和枕袋。有學員表示，看似簡單的工作，絕不容易完成，這次活動讓他明白微不足道的細節也會影響客人體驗，更佩服酒店員工對細緻服務的追求。

在房務員的指導下，學員嘗試更換床單和枕袋。這些看似簡單的工作，必需經鍛鍊，才可掌握技巧。

在友師的了解下，得悉其中一位學員希望成為甜品師，認為吃甜品讓人快樂，有助排解生活壓力。有見及此，酒店特意安排行政總廚兼糕餅廚房負責人Jean-Marc Gaucher與學員交流，更勸勉學員，只要對甜品有熱誠，就能成為優秀的甜品師。

行政總廚兼糕餅廚房負責人Jean-Marc Gaucher親自向學員介紹每件甜品的創作靈感，更與學員分享成為行政總廚兼糕餅廚房負責人的經歷，助學員達成夢想。

嘉華國際集團有限公司－ 業務及營運 (長三角)總經理兼仕德福國際酒店集團－項目及業務發展總經理鄧宇聰表示︰「年輕人是構建香港未來的重要力量。嘉華集團非常支持『共創明Teen計劃』。透過與來自弱勢家庭的年輕學員建立友師關係，助他們確立人生目標，並表達集團對他們的關懷。同時非常感謝所有義務導師，在工餘時間關心學員，在他們的成長中發揮了重要作用，為創造年輕人的未來做出了貢獻。」

嘉華國際集團有限公司－ 業務及營運（長三角）總經理鄧宇聰。

嘉華集團：https://www.kwah.com/zh-hk

(資料及相片由客戶提供)