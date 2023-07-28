搶人才｜酒店業青年轉行投身建造業：前景比之前更加穩定

新冠疫情幾乎摧毀本地旅遊業，持有酒店管理學位的吳耀泉一年前決定離開酒店管理行業，轉投第二個興趣行業——與「砌物件」相關的建造業，到香港建造學院修讀屋宇裝備監工高等文憑課程，其中一個吸引之處是學費全免及有津貼。



吳耀泉聲言即使復常也不回歸酒店業。他對現時就讀的課程深感興趣，亦看到未來的發展前景，「建造業嘅發展前景比起之前就讀嘅更加穩定，因為香港會興建更加多嘅樓宇。」他正於其士建築有限公司做實習生。



（左起）王威翔、譚卓軒及吳耀泉均修讀香港建造學院課程，投身建造行業。（陳泳藴攝）

政府持續投資基建，建造業的工程總值將增至每年約3,000億元，這將創造超過30萬個就業機會，香港建造學院正招募有志投身建造行業的年青人入讀相關課程並入行。原本從事酒店管理行業半年的Joe因為疫情的關係令他轉而入讀建造學院，對屋宇裝備監工產生興趣。

建造業課程融入創新科技 與時並進

建造業議會執行總監、工程師鄭定寧提到香港有龐大的建設量，因此希望畢業生加入建造行業。他提到現在應該多管齊下，包括輸入勞工以及加強訓練內容，例如在每一個學科加入科技元素，包括建築信息模擬(BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）等，為求與時並進。他表示，報讀香港建造學院的課程費用全免，學生亦可獲得額外津貼。

香港建造學院助理院長 (培訓) 何朗秋學生就業率超過95%，學生在培訓過程中通常已配對了僱主，亦有終身就業支援。

2年前入讀鋼鐵屈紥建造文憑的譚卓軒畢業了一年，正在齊記工程有限公司做鋼筋屈紮工匠拆則助理。他本身讀過環境環保相關課程，但之後發現想選擇安定、有前景的工作，而紥鐵本身人工較高，因此決定修讀鋼鐵屈紥建造文憑；他也提到鋼鐵屈紥建造文憑有其他資助計劃，額外資助2,000元至3,000元。

由於阿軒的家人亦是從事與建造業相關工作，因此家人亦支持他修讀建造學院的文憑課程。阿軒認為現在建造業數碼化，在建造學院學習過的「組裝合成建築法」，技術能運用在實際工作上，幫助到建造業工人更易理解到不同的圖表。

「身為男仔點會唔鍾意機械人！」

持有酒店管理學位的吳耀泉（阿Joe）從事酒店管理行業半年，但遇上新冠疫情，令他產生轉行想法，而他選了入讀建造學院的屋宇裝備監工高等文憑，現為一年級學生。他表示，當初做資料蒐集時發現，建造學院學費全免，又有津貼，十分吸引。

阿Joe表示，他的興趣是喜歡服務他人，而且從小使喜歡砌模型、機械人等。遇上疫情時工作十分不順利，因此繼而選擇第二個興趣，即與「砌物件」相關的建造業，表明疫情過後也不會重返酒店行業。「身為男仔點會唔鍾意機械人！」他對現時就讀的課程深感興趣，亦看到未來的發展前景，「建造業嘅發展前景比起之前就讀嘅更加穩定，因為香港會興建更加多嘅樓宇。」

他現於其士建築有限公司做實習生。香港建造學院重視學生的實戰經驗，因此每年都與不同僱主合作，提供在職培訓給學生。

投身機電系統管理青年：工作辛苦但有滿足感

另一位投身建造業的年輕人王威翔已工作2年，他於屋宇裝備監工高等文憑畢業，目前是新輝建築管理有限公司的機電見習生。他表示，家人一開始因為固有的想法反對他從事這個職業，但他認為「呢份工作雖然辛苦但係有滿足感」。

阿翔表示，家人曾在家中看過他用電腦看圖表，當他們知道將來的大廈就在他的電腦上時，家人看得目瞪口呆，然後便慢慢支持他的興趣和工作。阿翔指在建造學院學到的知識都能實踐到、能運用在地盤工作，例如當時學習到的不同法例、以及電要求等。

三人都指建造業學院的老師都十分有經驗，與他們亦師亦友。吳耀泉表示，他經常會向老師詢問不明白的地方，「夜晚都可以WhatsApp問阿sir。」阿軒則提到課程將理論和實踐結合，令他們在工作時更加得心應手。

建造業高等文憑課程現正接受報名

香港建造學院於2019年初擬定為期一年或以上課程的定位及發展藍圖，吸納年輕人投身建造業，自行開辦符合資歷架構第，至第4級的全日制「建造證書」、「建造文憑」、「高等文憑」，以及兼讀制「建造專門行業專業文憑」 課程，並與本地大學或專上院校合作，使課程銜接至學士學位課程，為有志投身建造業的中三至中六畢業生提供完整的「一條龍」 進修階梯，協助他們按照個人意願、能力和目標，設定自己的晉升階梯及在建造業發展事業。

一年及兩年全日制建造業高等文憑文憑及證書課程由即日起至8月31日接受報名，有興趣人可士到九龍灣或上水院校即場面試及報名。