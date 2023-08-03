青年節@HK啓動　正向新世代　未來更「青」彩

行政長官在2022年《施政報告》中提出由2023年起「每年舉辦『香港青年節』（「青年節@HK」），邀請社會各界共同舉行各式各樣活動凝聚青年，協助青年發展潛能、增進知識、交流經驗等」。「青年節」的理念是透過舉辦不同類型活動，吸引和凝聚不同背景、志向和喜好的青年，讓他們通過參與各類活動擴闊視野、認識自己的潛能和興趣，啓發他們籌劃自己的人生。



「青年節」的活動十分多元化，以迎合不同類型青年的需要，包括傳統和流行文化、傳統及新興運動、音樂、街頭表演、國民教育、生涯規劃和全人發展等，舉辦地點除覆蓋港九新界外，部分活動更會在大灣區內地城市舉行。「青年節」目前已經有多個亮點項目，包括「YS學園節」系列活動、參觀駐港部隊展覽中心、創業比賽、亞太青年微電影節、青春音樂劇及美化路政署設施計劃等。

「青年節」亦是匯聚社會各界資源和力量，共同推動青年發展工作的平台。民政及青年事務局（民青局）和青年發展委員會(青發會) 青年節行動小組會夥拍不同政府部門、團體和私人機構等，利用他們的專業和行業優勢及網絡，提供「夥伴活動」，攜手推動青年發展工作。目前共有超過100項「夥伴活動」羅列在「青年節」網站內，這些活動包括不同性質和對象，務求令青年可以「有得玩、有嘢學、又有得着」。

「夥伴活動」有全新和專門針對青年的項目，亦包括既有和面向廣大市民的活動。青年專員劉家麒表示︰「『夥伴活動』的目的，是利用不同範疇持份者的視角和專業，多管齊下培育青年，減少青年發展工作的盲點，配合『青年節』其中一個主旨—鼓勵青年增進及交流知識。以深水埗區青年滅罪體育禁毒助更生嘉年華為例，宣揚滅罪、禁毒及協助更生等，這些正面價值均須由青年時期培養，才有成效。」

他指部分「夥伴活動」亦會涉及一般青年容易忽略但重要的課題。以中西區民政事務處和當區青年團體合辦的口腔衞生講座為例，就是針對絕大部分青年在年輕時忽視口腔護理，引致未能及早發現牙患及作出處理，如加上不良飲食、吸煙習慣等，便會導致年長時牙齒出現不能逆轉的健康問題。這與針對精神健康、體重控制、沉迷網上遊戲等問題一樣，均提倡在青年階段就必須開始正視。另外「青年節」項目中的電影欣賞、舞台劇及花燈製作等活動，均希望從多角度啓發青年，協助他們探索自己和世界。

劉家麒補充，在考慮和篩選「夥伴活動」 加入「青年節」時，青年節行動小組會檢視活動是否配合今年「青年節」正向思維的主題；可否加強青年與社區的聯繫、促進跨代及跨界別互動和共融，以及能否讓青年發揮才能，回饋社會。

民青局和青發會會視乎首屆「青年節」不同類型活動的受歡迎程度，並吸納社會各界的意見，不斷優化未來「青年節」的項目，滿足青年發展的多元化需要。

青年節@HK相關活動的最新資訊可瀏覽專題網頁（www.youthfest.hk）。

（資料及相片由客戶提供）