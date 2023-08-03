香港01眾樂基金「眾樂『童』遊夏令營」周五至周日愉景新城舉行

現時正值暑假，不少家長為子女安排暑期活動，一家人參與親子活動。由香港01眾樂基金舉辦一連三日的「眾樂『童』遊夏令營」將於本周五起一連三日（8月4日至6日）於荃灣D PARK愉景新城舉行，提供超過60個親子主題講座、舞台表演、互動體驗及慈善攤位，讓家長從一眾教育專家了解育兒心得，小朋友亦可透過互動體驗愉快學習，一家人更可欣賞表演及參與親子活動，增進親子感情。



香港01眾樂基金「眾樂『童』遊夏令營」8月4日至6日於荃灣D PARK愉景新城舉行。

狄志遠、黃金寶及霹靂舞運動員曾子驊將出席

多位重量級嘉賓將參與活動，立法會議員狄志遠會將任主禮嘉賓。三屆亞運金牌得主、育有一子的黃金寶，以開放的溝通方式，聆聽及了解兒子的興趣及專長，他將分享運動如何培養積極正面的人生態度，並協助家長發掘子女的運動潛質。在20多年的運動生涯，黃金寶曾出現傷患問題，以致表現未如理想，他會分享他如何透過運動，走出人生低谷。

有機會代表香港出戰杭州亞運的霹靂舞 (Break Dance) 運動員曾子驊 (B-Boy Think) 將大展舞技。他希望將街舞文化推廣至下一代，以自身經歷勉勵現場的家庭，如何透過運動建立目標，追尋夢想。

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現場亦設有互動專區，包括再生玩具畫體驗及巨型積木拼湊活動；又有親子工作坊，包括製作調溫朱古力及涼茶等，讓一家大小可以寓學習於娛樂。另外，多位教育專家將會現身說法，包括好習慣國際研究院營運總監黃紹堅，以及有「催眠王子」之稱的專業催眠治療導師Charles Leung等，分別以多個專業角度分享親子教育，相信現場家長定必滿載而歸。

「惜玩文化」鼓勵小朋友將玩具復修

香港基督教青年會推出的「惜玩文化」環保項目，鼓勵小朋友將玩具復修、創研及創作藝術品，延續每一件玩具的生命。活動期間，小朋友除了可帶舊玩具到現場交換，還可參與再生玩具畫體驗，為棄置的玩具重新注入生命；小朋友可發揮無限創意，將色彩繽紛的棄置玩具零件，以馬賽克拼貼方式，製作成2D、甚至是3D藝術品。同場亦設有以棄置玩具零件組成的再生玩具藝術裝置，希望令人關注社區的玩具棄置問題，使小朋友學會珍惜玩具，減少浪費。

積木工作坊考驗家長及小孩溝通及發揮團隊精神

香港聖公會福利協會屬下支持復康人士的社企Joy Fusion，為一家大小帶來「『休Joy悠Joy』大積木建築師」工作坊。在導師的指導下，家長及小孩需根據圖示，於限定時間內合力拼湊一只巨大的積木動物，家長及小孩需要緊密溝通及發揮團隊精神，才能完成製成品。香港01眾樂基金設立的動物積木區，讓幼童在家長的指導下，自由組合簡單的平面動物造型，輕鬆享受天倫時光。

用「五感」體驗中藥材 即場製作純黑朱古力

社企山．海．關推出涼茶工作坊，讓家長及小朋友不但投入舊式涼茶舖及中藥材舖的場景，還可運用傳統的測量工具，用「五感」去體驗做配藥員的工作，接觸中國傳統文化。透過活動。精品朱古力社企Hello Cocoa為現場家庭呈獻調溫朱古力及飲品工作坊，參與者可體驗製作天然健康的純黑朱古力，並即場品嚐。

好習慣國際研究院營運總監黃紹堅為觀眾帶來親子小劇場，主題是「讓對方贏是喜劇」，將呈現孩子的生活日常，並邀請小朋友即場互動，希望他們從劇場中明白培養好習慣的重要性。同場主題公仔「慣慣」將會大唱兒歌，並會派發禮物，希望小朋友玩得盡興。

如小朋友常發脾氣，該怎麼辦？來自全港首個兒科催眠官方認證的培訓機構、有「催眠王子」之稱的專業催眠治療導師Charles Leung，將分享催眠治療如何改善兒童行為及情緒，幫助家長了解小朋友行為問題背後的成長困擾，有助兒童表達自我，排解情緒，改善壞習慣。

本地慈善機構的支持，包括香港社會服務聯會、香港社區組織協會、香港心理衞生會，以及香港小童群益會等，將一同參與慈善市集，攜手宣揚正向教育及推廣精神健康教育。活動亦邀請了多個慈善機構的兒童及青少年單位，在舞台進行才藝表演，橫跨不同主題如魔術、舞蹈及 Busking 等，將正能量送到社區。