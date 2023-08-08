建造商會主辦首屆「魯班節」凝聚業界與民同樂　吸引新進投身建造

魯班為中國史上最著名的建築及工藝巨匠，自古以來被尊為百匠之師，香港建造商會於今年七月慶祝建造界年度盛事「魯班先師寶誕」之際，主辦首屆魯班節，藉一系列慶祝活動，傳承其智慧和傳統，貫徹敬業樂業、發揚破舊立新的精神，吸引年輕人投身建造業。連串慶祝活動獲香港特區政府發展局及香港魯班廣悅堂全力支持，以及業界友好鼎力參與。



首屆魯班節主要有八大慶祝活動，包括：

一、「魯班節」啟動禮

啟動禮於7月4日假西環魯班先師廟舉行，並邀請了房屋局局長何永賢擔任主禮嘉賓，為一系列慶祝活動揭開序幕，同時迎接魯班先師廟來年邁向140周年。其中最矚目的是廟前一個逾7呎半高的巨型魯班鎖祝願藝術裝置，它是由2017年「青年魯班選舉」雙料得主胡善姮以魯班鎖結構概念，把藝術創作糅合傳統魯班木榫技術製作而成，展出期至8月15日。

此外， 8歲小畫家歐俊希與來自「聖雅各福群會賽馬會啟藝學苑」和「明愛筲箕灣綜合家庭服務中心」的市民，攜手為魯班先師廟前院的花盆創作彩繪及栽種植物，為這座古蹟增添現代藝術氣息。

香港建造商會會長林健榮(左)與房屋局局長何永賢(右)於迷你魯班鎖上寫上祝福。

年僅8歲的天才小畫家歐俊希(中)為魯班先師廟前院的花盆創作彩繪。

二、建造業魯班飯行動

商會聯同建造業議會於7月份與超過50間社福機構合作，於18區免費派發5000個魯班飯及500個福袋，旨在為社會弱勢社群送上關懷和愛心。

香港建造商會聯同建造業議會向弱勢社群免費派發魯班飯及福袋。

三、魯班節工作坊 X 導賞團

商會於7月8及16日舉辦導賞團及工作坊，吸引近200名市民報名，反應熱烈。參加者由導賞員帶領下參觀屬一級歷史建築的魯班先師廟，更親身體驗魯班鎖的結構及應用。參加者均表示活動令他們大開眼界，冀日後再有機會參加。

魯班節導賞團備受好評，參加者說令他們眼界大開。

魯班節工作坊參加者一同認識魯班鎖的設計和應用。

四、中學基建模型創作比賽

商會聯同香港專業教育學院工程學科、工程滙及香港理工大學建設及環境學院土木及環境工程學系，合辦第十七屆「中學基建模型創作比賽」。來自33間中學的55支隊伍，共250名學生參加，當中共24支隊伍晉身決賽。決賽暨頒獎典禮於7月8日假香港專業教育學院青衣分校順利舉行。獲獎學生表示，除增進知識和技術外，亦加強日後投身建造業的信心。

第十七屆「中學基建模型創作比賽」反應踴躍，共吸引250名學生參與。

五、香港建造商會魯班先師寶誕晚宴

晚宴於7月21日假香港JW萬豪酒店舉行，並獲發展局局長甯漢豪擔任主禮嘉賓。當晚政府官員、業界人士及會員等近450位嘉賓共襄盛會，讓業界相互交流，祝願工作順利及答謝仝人的貢獻。

近450名嘉賓出席魯班先師寶誕晚宴，重溫魯班節精彩花絮。

六、成立香港建造商會魯班獎學金

商會於7月21日魯班先師寶誕晚宴上宣佈成立「香港建造商會魯班獎學金」，重點栽培修讀建造業相關學位課程的全日制大學生及鼓勵本地學生在本港大學攻讀與建造業相關課程，同時亦照顧經濟條件欠佳的本科生。

香港建造商會會長林健榮宣佈成立「香港建造商會魯班獎學金」。

七、香港建造商會青年會 ‒ 木工體驗工作坊

為加深年輕人了解中國木工傳統的歷史和文化，香港建造商會青年會於7月29日舉辦木工工作坊，由專業木工師傅向青年會員講解魯班發明的工具及其工藝精神，並即場教授參加者製作運用入榫技術的小木櫈，提升他們對木工的興趣。

專業木工師傅於工作坊向青年會員講解魯班發明的工具及其工藝精神。

八、2023青年魯班選舉

2023青年魯班選舉頒獎典禮已於7月30日「魯班先師寶誕」正日假魯班先師廟順利舉行，由發展局局長甯漢豪擔任主禮嘉賓，表揚業界表現傑出的年輕人。42位獲獎的業界精英中，李可欣小姐奪得「優秀青年魯班大獎」，有別於由男性主導的傳統形象，證明女性憑實力亦能在建造界佔一席位。

李可欣(右二)巾幗不讓鬂眉，奪得「優秀青年魯班大獎」。

上述各項活動圓滿成功，實有賴及感謝各界鼎力支持。首屆魯班節成效斐然，為持續宣揚魯班先師的德藝，以及讓公眾了解建造業的貢獻和機遇，香港建造商會將繼往開來，來年續辦魯班節，期望建造界仝人及社會大眾繼續積極支持及參與，延續此傳奇盛事！

首屆「魯班節」活動花絮：影片及相集

首屆「魯班節」贊助企業及機構如下：

(資料及相片由客戶提供)