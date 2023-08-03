樂富漁農墟｜以遊戲傳授漁農知識　以展銷攤位推廣本地漁農品牌

提起「漁農」二字，大家或許只聯想到「食」這方面，但其實背後蘊含着不少知識，以及本地漁農業界人士的努力。漁農自然護理署（漁護署）、魚類統營處和蔬菜統營處7月29和30日舉辦「開心香港漁農嘉年華：樂富漁農墟 」活動，不但以各種遊戲和工作坊傳授有關漁農和環保知識，更透過展銷攤位推廣本地漁農品牌。



「開心香港漁農嘉年華」第二擊：樂富漁農墟

為了響應「開心香港」活動，以及明年1月5至7日舉行的「本地漁農美食嘉年華」，漁農自然護理署今年6月末宣布舉行一系列「開心香港漁農嘉年華」活動。繼「2023本地有機西瓜節」後，漁護署聯同魚類統營處和蔬菜統營處7月29和30日，在樂富廣場舉辦「樂富漁農墟」活動，推廣有關漁農和環保知識，以及本地漁農品牌。活動由署理環境及生態局局長黃淑嫻、立法會議員何俊賢和漁護署署長梁肇輝博士及其他嘉賓主持開幕典禮。

「開心香港漁農嘉年華：樂富漁農墟」由署理環境及生態局局長黃淑嫻、立法會議員何俊賢、漁護署署長梁肇輝博士及其他嘉賓主持開幕典禮。

漁農攤位遊戲 邊玩邊學

「樂富漁農墟」有六個攤位遊戲，各具教育意義，例如「釣魚樂」可讓市民認識石斑、鯛魚和鱸魚等經常於香港水域出沒的魚類；「時令蔬菜小知識」讓市民認識香港不同季節的時令蔬果；「守護海洋生態」則可讓市民了解有關保護海洋的方法。

參加者葉小朋友和葉太玩遊戲時贏得不少獎品，葉太指出活動讓小朋友獲益良多：「攤位遊戲十分好玩有趣，小朋友能夠學到新的魚類品種和特性。」

葉太和兩位小朋友玩攤位遊戲贏得不少獎品。

此外，兩日合共舉行了8個工作坊，包括咖啡渣蚊香、傳統魚拓板畫和環保海玻璃吊牌等工作坊，以宣揚環保的重要。施小朋友和施太參加了海玻璃畫創作工作坊後，亦表示「能夠用海洋垃圾轉廢為材，創作出新的作品，有助啟發小朋友思考環境保護的重要。」

施太和小朋友參加了海玻璃畫創作工作坊，她表示工作坊有助孩童一起認識環境保護的重要。

漁農界選委總召集人陳博智指出: 「活動以攤位遊戲及工作坊吸引家長與孩子參與，讓他們從遊戲中學習環保信息及本地漁農業的資訊，很適合一家人在暑假一同參與。」

本地漁農品牌齊齊買

「樂富漁農墟」邀請了14個本地漁農品牌在場擺設攤檔，讓市民更加了解本地漁農產品，支持本地漁農業，同時實踐低碳飲食。

在西貢養殖優質魚的仟國水產代表林碧霞表示，希望往後能有更多類似活動幫助她推廣其產品：「能夠在夏季時於巿區舉辦漁農墟，有助巿民認識自己養殖的產品及品牌，有利日後漁產品的銷售。」

14個本地漁農品牌於「樂富漁農墟」擺攤檔，希望讓人更加了解和支持本地漁農產品。

漁農界同心，關愛暖社區

是次活動中，民建聯教育事務發言人、選委界立法會議員郭玲麗聯同漁護署同寅聯誼會義工隊及業界漁農關愛隊亦參與，他們邀請了數十位有特殊教育需要的學生與家長前往領展的可持續未來館，讓他們利用仿真魚模型製作魚拓作品。

帶領漁護署同寅聯誼會義工隊的漁護署高級漁業主任朱振華博士稱:「希望所有參加者能感受社會對他們的關懷，共同參與開心香港活動。」

郭議員表示是次活動亦能讓有特殊教育需要的學生寓學習於娛樂，並讓他們透過製作魚拓作品，一展他們的創造力。

郭議員聯同漁護署同寅聯誼會義工隊及業界漁農關愛隊，邀請數十位有特殊教育需要的學生與家長，前往領展的可持續未來館，讓他們利用仿真魚模型製作魚拓作品。

（資料及相片由客戶提供）