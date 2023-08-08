熱話｜「先使未來錢」作長遠規劃　網民認同：若理財有道非壞事

老一輩理財審慎，強調量入為出，對時下流行以信用卡簽賬賺取里數、分期付款、貸款等「先使未來錢」的行為避之則吉。另一方面，不少年輕人為求提升競爭力而借貸進修；隨着Startup文化興起，亦有不少以個人借貸追求創業夢的成功例子。到底「先使未來錢」是好是壞？怎樣界定「未來錢」？如何將「未來錢」用得其所？一齊聽聽網民的意見！



大部分網民對「先使未來錢」持正面態度

最近一條關於「先使未來錢」的街訪影片於不同社交平台熱傳，引起網民迴響，當中大部分網民均對「先使未來錢」持正面態度。網民使用「未來錢」的目的各有不同，例如家居裝修、婚禮開支、讀書進修及送子女海外升學等。不少人認為，若理財有道，「先使未來錢」並非一件壞事。例如借「未來錢」讀書就等於投資自己，更是一項終身的投資，讓自己變得更有價值。另外，未來錢如果用得其所，不但可以減輕個人財務壓力，亦能確保自己擁有足夠的流動資金應付日常。而持相反意見的網民則表示，社會正鼓吹「先使未來錢」的消費主義，若欠缺自制能力便容易墜入糖衣陷阱。

負責任地「先使未來錢」

在決定先使「未來錢」前，應首先思考幾條重要問題，確保自己在應付目前的開支或承擔之餘，仍然有足夠的償還能力。首先，應再三思考借「未來錢」的目的與自己的還款能力，到底是為了自我增值，還是只用作其他可有可無的娛樂消費？用「未來錢」時亦應因應個人需要選擇合適的方案，之後更需製定預算表，記錄每月的消費項目與金額，掌握個人財務與債務狀況。同時要理解及按時還款以免遭受罰息，並盡快清還債務，以減少所支付的利息總額。緊記大原則還是「還得到先好借」。

借定唔借？還得到先好借！

（資料由滙豐贊助）