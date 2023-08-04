引京津洪災籲減排節能　謝展寰：千年一遇大雨𠵱家年年都遇

颱風「杜蘇芮」登陸後橫流「禍」及華北，引發京津嚴重洪災。環境及生態局局長謝展寰今（4日）在一個環保活動啟動禮上致辭指，過去7月是世界上有紀錄以來最高溫，強調氣候變化是人類生死存亡大事，並提及京津大雨及兩年前鄭州水災，指鄭州對上一次同樣大雨是北宋時期發生，「咩千年一遇、百年一遇嗰啲大雨，𠵱家年年都遇，好快變萬年一遇、十萬年一遇，甚至地球開始都未發生過嘅氣候、風暴都會遇」，呼籲市民響應全面減廢。



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謝展寰：鄭州對上水災已是北宋時期

謝展寰今在碳中和宣傳活動啟動禮上致辭，提及近日的京津大雨，以及兩年前鄭州水災，並指鄭州也曾發生過同樣嚴重的水災，且在北宋時期（公元960年至1127年）發生，「咩千年一遇、百年一遇嗰啲大雨，𠵱家年年都遇，好快變萬年一遇、十萬年一遇，甚至地球開始都未發生過嘅氣候、風暴都會遇。」

他稱香港在減排已領先一步，在1997年停止興建煤電廠，2014年達到碳達峰，由2014年至今已減碳四分之一，距離「香港氣候行動藍圖2050」目標在2035年減半，尚有一半路程，並期望2050年前達至碳中和。

謝表示，在政策上已推動電力零碳、綠色運輸等，目前平均10架新私家車已有6架是電動車，政府計劃在2035年前所有堆填區停收都市廢物，以減少製造垃圾沼氣這一大温室氣體，呼籲市民配合節能減廢。