Tap & Go「拍住賞」賞你玩得更盡興　超荀港航機票享受快閃旅行

2023年已經過了一半，香港全面通關後，你可能已經外遊了一、兩次，甚至正準備下一次起飛。但無論旅遊了多少次，相信每次回港都總會心癢癢想再飛多轉，補償這兩、三年的旅遊空白期！

Tap & Go「拍住賞」¹ 今次夥拍旅遊網站Club Travel，為你提供快閃旅行優惠及推出指定超荀價機票！而 The Club 購物及獎賞平台內Tap & Go Zone的產品亦以優惠價現身，把握機會入手旅遊裝備，不想錯過優惠的你記得睇文了解詳情！Tap & Go「拍住賞」度度都用到²，旅遊都可以輕鬆付款！



Tap & Go「拍住賞」雙重優惠助你實現報復式旅遊

去旅行想玩得盡興，不單止要識得嘆，更要識得慳！懂得精打細算的你，萬勿錯過Tap & Go「拍住賞」的旅遊優惠！

優惠1：指定香港航空機票港幣$500折扣優惠³

由即日起至2023年9月15日 (中午12時) ，首650位於Club Travel 指定網站以Tap & Go「拍住賞」Mastercard®成功付款購買特定的香港航空經濟艙往返機票可享港幣$500折扣優惠。

優惠2：精選旅遊套票港幣$150折扣優惠⁴

由即日起至2023年8月31日Tap & Go 「拍住賞」客戶於Club Travel 旅遊網站之指定網頁以Tap & Go「拍住賞」Mastercard或Tap & Go「拍住賞」銀聯卡購成功付款購買合資格旅遊套票滿港幣$2,000，每張合資格訂單可享港幣$150折扣優惠。

Club Travel精選旅遊套票優惠包括：

此旅遊產品由The Club Travel Services Limited （「Club Travel」旅行社牌照號碼350873）提供。除特別說明外，所述之機票為香港往返相關目的地的經濟客位機票。更多詳情或其他旅遊安排，請瀏覽：travel.theclub.com.hk。

Go Travel SIM卡享港幣$10優惠

每次去旅行買SIM卡，要花時間比較一大輪，才能揀選合適的卡。Tap & Go「拍住賞」推薦 Go Travel SIM卡， 一次過滿足你多個願望 ：

1. 落機即插卡即用，無需提前開通

2. 適用於15個旅遊熱點：中國內地、澳門、澳洲、柬埔寨、印度、印尼、日本、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、越南、台灣及泰國

3. 7日4G旅遊數據任你用⁵

4. 今次旅行用不盡的旅遊數據，啟可於啟用後的365日有效期內⁵，留到下次旅行再用

即日起至2023年12月31日，於Tap & Go「拍住賞」App內選擇購買Go Travel SIM卡並到指定網站用Tap & Go「拍住賞」憑優惠碼「GOTRAVEL」購買Go Travel SIM卡（建議零售價：港幣$88），可享港幣$10優惠⁶。

Tap & Go「拍住賞」- Go Travel SIM卡

享高達5% Club積分消費回贈優惠

由即日起至9月17日， 首1,500位The Club會員於 The Club 購物及獎賞平台以Tap & Go「拍住賞」消費，可賺取額外高達3%^ Club積分消費回贈，即合共高達5%^ Club積分消費回贈⁷。下次購物時即可使用積分扣減價格功能扣減價格，或兌換各種精彩禮品。

熱愛旅行的你，記住趁高達5% Club積分消費回贈優惠，gear up你的旅行「小夥伴」，馬上到The Club的購物與獎賞網站內的Tap & Go Zone以Tap & Go「拍住賞」客戶優惠價⁸購買旅行必備配件啦！

Tap & Go Zone精選旅行必備產品包括：

夾錢、增值無難度

提到去旅行，Tap & Go「拍住賞」的預付式設計就可以方便你「入幾多、用幾多」，隨心控制消費金額，安全安心。如果同朋友家人去旅行的話，你只需掃描朋友家人Tap & Go「拍住賞」手機錢包內顯示的「轉數快」二維碼，一掃即過數，一班人夾錢食飯就更輕鬆方便。

無論在本地消費、網購或在旅途中使用Tap & Go「拍住賞」時，你都可以透過 Tap & Go「拍住賞」全新增值功能，簡單幾步為錢包即時補水，達成Shopping大計！

在Tap & Go「拍住賞」App主頁點擊「增值」圖示

選擇「銀行應用程式（轉數快）」增值⁹

選擇你想增值到的收款帳戶，再輸入增值金額

選擇你想作轉帳用的銀行應用程式

你會轉至你所選擇的銀行應用程式，依照應用程式內的指示完成轉帳

以上圖片只供參考。所有貨品/優惠數量有限，先到先得，售完即止。

（資料及相片由客戶提供）