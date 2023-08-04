機場職業博覽會｜國泰航空迷找文職空缺：我心係好想入國泰

政府早前宣布引入2萬名外勞，當中航空業佔6,300個名額，不過對本地勞工的需求仍然熾熱。香港國際機場職業博覽會2023今日起一連三日（4至6日）在會展中心舉行，不少市民前往參觀。



有鍾情航空業的國泰航空迷，縱然先前獲工作邀請，但仍來到會場希望再多做比較，尋找最適合的工作；亦有來自內地運輸業人士前來了解行情，希望投身運輸或地勤方面崗位，及就職後獲及時的住房安排。



香港航空在會場設攤位，提供約100個職位空缺，包括機艙服務員、工程部、前線人員及後勤職位。其中需求最大的崗位為機艙服務員，約有70個空缺。



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國泰迷下周一返新工 念念不忘搵國泰空缺

38歲黃先生縱使最近已獲公司聘用並於下周一準備上班，但今日仍到會場了解及比較就業資訊，以尋找更適合自己的工作。黃先生表示想尋找文職相關工作，薪酬為2萬元以上。他指尤其鍾情國泰航空公司，亦前往公司攤位了解不同崗位詳情，「其實我心係好想入國泰嘅，因為其實我細細個嘅時候，都已經聽過國泰個名啦。」

他亦透露，之前曾申請國泰航空公司的會計方面的工作但失敗，並認為競爭雖然激烈，不過今日仍會嘗試申請心儀的崗位。他解釋中學時喜歡航空，而每次旅行都選擇乘搭國泰航空，相信航空業有較好發展機會。

今年27歲、來自內地的陸先生，希望了解運輸及地勤方面的工作崗位。（歐嘉樂攝）

內地青年來港了解運輸及地勤空缺資料 盼月薪2萬以上

今年27歲、來自內地的陸先生，來了解運輸及地勤方面的工作崗位。他指先前在內地從事高鐵前期施工方面的工作，對於航空業亦有有興趣。他表示，內地的地勤工作薪金不高，目前為人民幣五六千元，但不了解香港薪資水平和福利，希望可以獲得至少2萬港幣以上薪金。至於福利方面，他認為香港房租較昂貴，希望可以獲支援及早申請合適租住房屋。陸先生目前在內地居住，希望來香港發展。

今年63歲已退休的林先生，目標是尋找是兼職工作，不論工種，只希望找些事情做來打發時間，同時擁有主動收入。他表示，對於機管局或機場服務完全不了解，參觀後發現許多從沒聽過的工種而感到新奇。對於待遇要求，他表示只要工作時間便可，「上咗年紀啦，所以就唔想返夜班，朝頭早去到下晝都冇所謂嘅。」薪金方面，他希望越高越好，如某公司攤位提供日薪600元、工作9小時為參考。

香港航空人力資源總監黃諫珍指，公司一直在大灣區引入與維修工程相關的人才，至於機艙服務員暫時就未有計劃從大灣區招聘。（歐嘉樂攝）

香港航空：在大灣區引入與維修工程相關人才

博覽會上有超過 50家機場同業提供逾6,500個職位空缺，涵蓋機場不同範疇。其中香港航空有約100個職位空缺，包括機艙服務員、工程部、前線人員及後勤職位。其中需求最大的崗位為機艙服務員，約有70個空缺。香港航空人力資源總監黃諫珍指，公司機組人員即機艙服務員及機師共約800人，即相等其總員工一半的人數。

黃諫珍指，在今年初計畫招聘1,000人，目前已招聘400多名新員工，加上召回放無薪假的員工，合共約600多人，已達到年底目標的七至八成。另外，她指目前已經在海外及香港招聘到足夠的機師，故暫未有計劃招聘更多。

另外，她表示公司一直在大灣區引入與維修工程相關的人才，至於機艙服務員暫時就未有計劃從大灣區招聘，但不排除下一步會發展到大灣區。她指機艙服務員薪酬會有約1.8萬至1.9萬元，需視乎飛行時數而定。

輸入外勞方面，黃諫珍公司目前暫未有申請資格，並解釋指公司與機管局沒有合約關係，但政府若放寬有關門檻，亦可能考慮參與計劃。她亦指，目前航空業輸入外勞的十個職位名單上不包括機艙服務員。

新翔公司行政總裁陳麗雯表示，非常歡迎輸入外勞計畫，公司亦有參與其中。（歐嘉樂攝）

地勤服務新翔擬引入數百名外勞

另外，為香港航空提供地勤服務的新翔（香港）（SATS）亦於博覽會上提供前線地勤職位空缺。 新翔公司行政總裁陳麗雯表示，非常歡迎輸入外勞計劃，公司亦有參與其中。她指公司按照現時空缺情況，主要申請客戶服務主任、停機坪服務主任及航務操作主任，合共數百人。她指招聘過程正進行中，招聘要求與本地一樣，需有客戶服務經驗同相關經驗，首選一年以上經驗，亦重視服務態度，而待遇方面則根據政府要求薪金中位數做出申請。