即使港禁日本水產　日駐港總領事稱不會反制：日本非以牙還牙國家

日本預計最快本月將福島核廢水排出大海，港府早前明言一旦日方排廢水，將即時禁止10個都縣水產品進口。日本駐香港總領事岡田健一接受Now新聞台訪問時被問到若港府進一步禁日水產入口會否採取反制措施時，稱此是假設性問題，但他可以保證日本不是一個會作出不合邏輯、以牙還牙的國家。岡田健一又指，日方何時將核廢水排入大海、排放前會提早多少公布仍未知，但強調核廢水處理過後，氚濃度只是世衛飲用水標準七分一。



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港府早前指若日方將福島核廢水排出大海，將禁止東京都、福島縣等10縣的水產品進口，岡田健一上周三（7月26日）在排放技術解說會稱對港府做法感失望，希望港方盡快撤回禁止水產品入口本港的決定。

籲顧及港日關係 岡田健一稱反修例事件後香港在日形象已不太好

岡田健一今日（5日）在Now新聞台訪問指，希望港府顧及港日關係，特別是反修例事件後香港在日本形象已不太好：「我擔心的是香港在日本形象，150個(國家或地區)完全沒限制（日本產品進口）......但香港、澳門及中國將加強限制，如你是日本人會如何想？如果港府這樣做，可能必然對香港聲譽造成損害。」

與日方是否支持香港加入RCEP是不同議題

至於日本會否採取反制措施，岡田健一稱目前仍是假設性問題，亦與日本政府會否支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)無關：「我可以保證日本不是一個會作出不合邏輯、卑鄙、以牙還牙的國家......這完全是不同議題(香港加入RCEP)，日本政府不是那種會以牙還牙的政府，那是不合邏輯。」

岡田健一強調廢水處理過後安全

岡田健一強調，核廢水處理過後，氚濃度只是世衛飲用水標準七分一，他希望港人明白，如排放有危險的水到日本附近大海，首當其衝受害是日本人，「任何政府都不可做這愚蠢行為。」

如排放有危險的水到日本附近大海，首當其衝受害是日本人，任何政府都不可做這愚蠢行為。 日本駐香港總領事岡田健一

日本駐香港總領事館總領事岡田健一。（資料圖片/梁鵬威攝）