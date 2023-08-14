XTransfer進駐香港　正式推出「全球貿易收付解决方案」

XTransfer向來以協助中小企用正規渠道收、匯款見稱，隨住公司踏入成立6週年，XTransfer日前舉行發佈會，宣佈香港辧公室升級為服務中心，並正式推出「全球貿易收付解决方案」，幫助香港中小企能更安心地支付內地供應商，以及收取國際買家貨款。創辦人兼CEO鄧國標矢言香港的經濟環境和法治完善，絕對有利於各地不同公司在港進行貿易，有助保持其國際貿易中心的地位。



XTransfer為幫助中小企收、付款而設

中小企業經常無法開立銀行賬戶，面臨賬戶被取消和資金凍結的困境，被迫選擇非正規渠道進行跨境收付款，導致更嚴重的資金安全問題。而使用傳統金融機構提供的國際匯款服務，則面對成本高、耗時長、效率低等缺點。B2B全球貿易金融科技平台XTransfer因此而於2017年成立，旨在為中小企業提供安全合規、快速、便利化，以及低成本的全球貿易收付款金融解決方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。

目前公司總部設立於上海，並在中國多個城市，以及英國、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡、荷蘭等外地均設有分支機構，更於香港、英國、美國、加拿大和澳洲獲得當地支付牌照。至今XTransfer累積超過35萬個企業客戶，已完成125萬筆資金跨境申報和識別19.6萬筆潛在風險交易，每年處理交易額達200億美元，是中國內地行業內的領先企業。

適逢6週年紀念 XTransfer正式進駐香港

今年是XTransfer成立6週年紀念，日前公司假香港最高觀景台Sky100舉辦六週年紀念慶典，同時更是香港產品發佈會，宣布香港辧公室升級為服務中心，正式推出「全球貿易收付解决方案」。創辦人兼CEO鄧國標發言時，直言中港兩地的貿易結算服務仍有進步空間，這亦成為公司進駐香港的契機：「香港進口商向內地出口商支付貨款時，經常面臨到賬時間長、匯款成本高、合規申報流程複雜等問題。」

鄧先生續指，「全球貿易收付解决方案」包括跨境收付款、換匯等金融服務，期望能協助加快香港與內地的貿易資金結算效率，進一步促進兩地貿易往來。

「全球貿易收付解决方案」資料：

一個XTransfer賬戶 為中、港和外國貿易帶來便利

現時海外採購商銀行賬戶直接付款至香港貿易商銀行賬戶，風險控制較差，例如無法確認銀行賬戶身份，或無法進行有效追討。至於香港貿易商銀行賬戶匯款至內地供應商銀行賬戶，若以非合規方式處理則有非常高的賬戶凍結風險，而跨境電匯則面對時效長、手續費高和匯率差等問題。

透過XTransfer平台，海外採購商銀行賬戶能安全快速地付款至香港貿易商或內地供應商的XTransfer賬戶。香港客戶亦可使用其他銀行賬戶充值至XTransfer賬戶後，即時付款至內地供應商，若付至同為XTransfer客戶的賬戶，更是免費過數、秒速到賬，模式尤如「B2B版PayPal」。客戶收款後可以特優匯率兌換人民幣，XTransfer其後會協助向中國銀行等內地合作的金融機構合規申報，再結算至其銀行賬戶。

鄧先生透露，「全球貿易收付解决方案」早在五月於香港試水溫，反應相當熱烈：「不少客戶都告訴我，這個服務的確能幫助解決他們貿易時的痛點。加上本身香港的經濟環境和法治完善，十分適合兩地以及國際貿易，相信此服務能幫助香港保持國際貿易中心的地位。」

（資料及相片由客戶提供）