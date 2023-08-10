南區關愛隊 用心為社區 百日服務 百分熱誠

不經不覺，南區「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊）服務市民已逾百日！雖然只是短短三個月，關愛隊已探訪超過1,200戶長者和1,300個有需要住戶，並提供超過700次其他支援服務，彰顯「南區關愛隊，用心為社區」精神。



百分愛心 百分努力

南區關愛隊一直致力在社區推展關愛服務和提供支援。除探訪居民外，也定期為有需要的居民提供簡單家居維修或清潔服務，為他們締造一個安全舒適的家。

石漁關愛隊更利用隊員的專業技能，為獨居長者進行簡單家居維修，例如更換燈泡和水龍頭、安裝扶手，以及簡單家居清潔等。過程中，關愛隊了解到長者的生活狀況，如有需要，會主動提供協助或轉介個案。同樣，田灣關愛隊最近到田灣長者屋探訪了40多名獨居長者，在交談中了解他們的真實需要，希望日後為他們設計更合適的服務，助他們重拾對生活的熱情。

南區田灣關愛隊向獨居長者提供醫療、健康、關愛隊服務等實用資訊。

南區石漁關愛隊隊員幫助獨居長者修理電器。

關愛隊自成立以來，在首三個月全力宣傳關愛服務，成效顯著，很多長者已掌握關愛隊的聯繫途徑，並主動尋求協助，只要一通電話或一個訊息，關愛隊便會盡快積極回應。受助長者都大讚關愛隊能及時幫助解決難題，隊員積極有禮，服務態度更是一百分！

此外，關愛隊亦探訪其他有需要的居民，例如少數族裔人士、單親家庭、劏房戶、漁民等，向居民送上關懷，讓他們能感受到關愛隊的百分投入、百分熱誠！

百分毅力 一呼百應

關愛隊的另一項工作是協助處理突發和緊急事故。南區關愛隊已多次出動，提供緊急協助。

早前，鴨脷洲邨食水喉管需進行緊急維修，全邨食水暫停供應。關愛隊立刻為行動不便的居民，特別是獨居長者送遞食水。義工們在酷暑下不辭勞苦地為居民送水，處處展現他們的毅力和熱誠。另外，早前區內發生兩宗火警及致命交通意外後，關愛隊也立即出動，到現場慰問受影響的居民和家屬，提供協助。颱風襲港前，關愛隊也主動提醒居民做好防風措施，風暴後更走到社區內查看情況，關心居民。

南區民政事務專員暨南區關愛隊總指揮鄭港涌聯同鴨脷洲邨關愛隊成員於鴨脷洲邨緊急暫停食水供應期間，為邨內居民送遞食水。

南區關愛隊隊員更積極裝備自己，未雨綢繆。隊員已先後參與兩場事故演習，並在6月中參與由南區民政處和消防處合辦的心肺復甦法及自動心臟除顫器課程，為應急做好準備。

南區關愛隊參與由南區民政處和消防處舉辦的「『擊活人心』— 心肺復甦法(CPR)及自動心臟除顫器(AED)課程」，及早裝備自己，在有需要時為居民提供服務。

百般試煉 百年樹人

今年7月19日是文憑試放榜日。利東一、二關愛隊明白同學對升學感到迷茫，故在放榜前夕舉辦了文憑試放榜講座，並邀請學友社大灣區升學資源中心主任兼學生輔導中心隊長講解聯招升學排位策略及往內地升學途徑等；同時也邀請了小隊的義工，包括第一屆文憑試考生分享經驗，紓緩學生的心情。

南區利東關愛隊舉辦「文憑試放榜講座2023」活動，學友社大灣區升學資源中心主任兼學生輔導中心隊長陳衍宗（右二）獲邀出席，為文憑試考生提供升學資訊。

展望未來，南區關愛隊會繼續舉辦不同的活動，兩年內將提供超過700次適合不同居民的活動及服務，涵蓋國民教育、政策宣傳及大型節慶等，提高居民對社區的歸屬感，共建美好和諧的南區！

百尺竿頭 更進一步

南區關愛隊默默耕耘，各隊員不計回報、全心貢獻社區。憑藉百日經驗，關愛隊會繼續百倍用心服務居民。為了更好統籌工作，17個小隊更成立了「南區關愛隊聯席」，大家可以掃描二維碼查閱聯席的Facebook專頁，了解南區關愛隊的最新動向！請大家繼續支持南區關愛隊，更可親身加入成爲義工，百分百投入為社區！

除南區及荃灣區外，其餘16區關愛隊亦會相繼起動，屆時關愛隊服務將會覆蓋全港，請大家熱切期待，一齊體現「民政幫到你」的精神！

民政幫到你

更多關愛隊資料：https://www.had.gov.hk/

Facebook專頁︰南區關愛隊聯席

(資料及相片由客戶提供)