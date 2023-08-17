荃灣區關愛隊「荃」遞關愛　幸福滿載

2022年《施政報告》宣布在18區設立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），以凝聚社區資源和力量，支援政府地區工作和加強地區網絡。荃灣及南區率先成立關愛隊，馬不停蹄為區內居民服務。



政、商、民三方合作 凝聚社區資源和力量

荃灣區19支關愛隊於2023年5月初啟動，由18個團體承辦，現時共有221名成員投入服務，當中包括青年、婦女及少數族裔。關愛隊是政、商、民三方協作的成果，不少企業、同鄉社團及地區團體均承諾向荃灣區關愛隊提供寶貴的人力及財政資源支持，成為各小隊的夥伴團體，並派出代表擔任小隊成員。另外，關愛隊積極招募及培訓義工，共同服務區內居民，為隊中注入動力。

積極拓展合作契機 共同編織多元服務

荃灣區關愛隊起動後，積極宣傳關愛隊的服務，並向區內居民分享聯絡途徑，鼓勵有需要的居民向關愛隊尋求協助。各隊分別在區內推展多元化的關愛活動，包括探訪和關顧長者戶及有需要人士，向他們介紹政府的支援服務及社區資源，並按個別情況轉介相關政府部門及機構跟進。荃灣區關愛隊至今已接觸2800多戶，並提供數百次簡單家居維修及支援服務（例如安裝扶手、更換燈泡及清潔地方等）。

荃灣民政事務專員暨荃灣區關愛隊總指揮區家盛與荃灣區關愛隊探訪區內長者戶，建立聯繫及為他們提供基本服務。

關愛隊又舉辦不同關愛活動，讓居民融入社區，包括親子手工工作坊、長者義務剪髮、父親節拍攝家庭照活動、長者使用智能手機訓練班、慶祝回歸26周年活動等。

關愛隊亦與不同政府部門及私營機構合作，包括與警務處合作宣傳防騙及交通安全信息、與荃灣地區康健中心及香港港安醫院 – 荃灣為長者提供簡單身體檢查服務，以及擔任中華電力社區節能基金「長者家居電力安全計劃」的社區夥伴，為有需要的長者檢查及維修家居的電力裝置等。

緊急事故隨時候命 為民解憂送關懷

此外，關愛隊亦會在緊急及突發事故中，協助荃灣民政事務處（民政處）處理應急工作，為市民提供適切協助。例如荃灣德士古道於5月發生嚴重交通意外，一架旅遊巴翻側，造成二十多人受傷。關愛隊旋即在意外後，協助荃灣民政處於瑪嘉烈醫院設立跨部門援助站，為受影響的市民提供協助。而梨木樹邨6月發生一宗小型火警，關愛隊事發後向附近居民發信息，提醒他們提高警惕，並在火警後協助受影響住戶清理家中被燒毀的雜物，向戶主提供即時支援及送上關懷。

荃灣民政事務處因應德士古道發生的一宗交通意外，帶領關愛隊到瑪嘉烈醫院急症室設立跨部門援助站，為受影響市民提供協助。

荃灣區關愛隊探望梨木樹邨受火警影響居民，協助他們清理被燒毀的雜物。

熱帶氣旋「泰利」上月襲港，荃灣區關愛隊事前到區內較易受颱風影響的地方，如深井和荃景圍寮屋區，以及馬灣沿海地區等，提醒居民盡早做好防風措施，並在懸掛八號風球期間支援臨時庇護中心的運作。

颱風「泰利」襲港前，荃灣民政事務處帶領荃灣區關愛隊進行防風工作，包括到區內低窪地區提醒居民做好防風準備。

颱風「泰利」襲港期間，荃灣區關愛隊到庇護中心當值。

與市民建立聯繫 協助政府傳遞信息

荃灣區關愛隊與小區居民締造良好關係，並憑藉已建立的聯繫途徑，包括社交平台專頁、聊天群組等，協助政府宣傳重要政策，包括完善地區治理建議方案、器官捐贈等。關愛隊亦在近期發生倫常慘劇後向公眾傳遞關懷信息，並舉辦精神健康講座。

荃灣區關愛隊，「荃」心「荃」意為社區，未來會繼續與民政處秉持「民政幫到你」精神，並肩服務市民，做到「惠民生，暖民心」。除荃灣區及南區外，其餘16區關愛隊亦會相繼起動，服務將覆蓋全港。

荃灣區關愛隊舉辦精神健康講座，邀請專業人士向居民講解常見的精神病，以及教授他們如何面對精神健康狀況。

更多關愛隊資料：https://www.had.gov.hk/

(資料及相片由客戶提供)