輸入外勞｜航空業首輪申請2841宗獲批　佔配額45%　地勤人員最多

運輸業輸入勞工計劃第一輪申請已結束，航空業配額上限為6,300個。運輸及物流局表示，第一輪申請的審批工作已經完成，2,889宗申請之中共有2,841宗獲批，佔配額上限的45%，其中以地勤人員及機坪服務員，分別佔719宗及445宗。



當局透露有48宗申請不獲批，原因是申請不符合指定工種、配額數目比例要求以及職位未曾進行本地招聘。有一宗請因擬提供的工資，低於該工種的工資中位數而未獲批准。



▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



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政府宣布，申請期共有29間合資格公司申請共2,889個輸入勞工配額，涵蓋計劃之下10個指定工種。經運輸及物流局、勞工處和機場管理局代表組成的跨部門聯絡小組審批後，運輸及物流局常任秘書長決定批准28間公司共2841個申請，佔計劃配額上限的的45%的申請。

其中批出配額數目最多的工種為地勤人員，佔719宗；其次為機坪服務員，獲批445宗；接著為飛機維修技工或技術員，佔390宗；機艙工作員佔366宗、牽引車司機佔306宗、倉務處理員或貨站服務員佔206宗；機械或升降台操作員佔193宗。

當局指，少數申請因不符合下列其中一項計劃基本要求，而未能全數獲批：

一、擬申請配額的工作必須屬於計劃下所指定的10個工種；

二、擬申請的配額數目必須合乎全職本地員工與輸入勞工比例要求；以及

三、申請人必須曾就申請配額的職位進行本地招聘。

運輸及物流局、機管局與業界及勞工代表早前已成立持份者諮詢小組，在首輪申請期間，運輸及物流局和機管局與小組一直保持緊密溝通，包括今早就審批結果與小組的工會代表會面。

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

