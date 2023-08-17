新地子公司康業致力為客戶‧物業‧員工　創建智慧永續生活

康業服務有限公司轄下管理物業 — 新鴻基中心早前勇奪由香港工程師學會舉辦的「2023年卓越建築選舉大獎」其中四大重要獎項，包括︰「卓越建築大獎」（現有建築項目），以及三個特別獎項—「卓越重新校驗獎」、「卓越抗疫成就獎」及「卓越領導獎」，見證康業積極為轄下物業增添ESG概念，提升大廈質素的成果，亦肯定了物管團隊在不同層面的傑出表現。



早在ESG備受全球關注之前，一向重視品質及服務質素的康業，已透過引進各類創新智能科技應用及環保節能減碳管理，持續提高物業的營運效益和能源表現，同時將可持續發展概念融入管理當中，配合智慧生活元素，致力為客戶提供更美好的居所，並從物業、客戶、員工三方面出發，建構美好的未來願景。

康業主席及行政總裁鄺正煒表示：「可持續發展是物業管理行業未來的新趨勢，也是公司的社會責任。我們將繼續不斷創新，把可持續發展元素融入業務發展，為業戶提供優質的生活品質，推動綠色智慧的社區發展，共同實現美好、可持續的未來。」

為物業︰加強數碼元素增ESG概念 打造智能綠色大廈

康業積極為轄下物業增添ESG概念，其中新鴻基中心在眾多優秀建築中突圍而出，於「2023年卓越建築選舉大獎」中獲得四大重要獎項。於1982年落成的新鴻基中心，不但是美國綠色建築委員會（USGBC）「v4.1 運營與維護：既有建築」全港樓齡最高的鉑金級認證商廈，同時亦榮獲香港綠色建築議會的「綠建環評既有建築2.0版」中，於「能源使用」及「管理營運」範疇最高級別的卓越評級認證。

迄立逾40年，新鴻基中心能夠與時並進，為業戶帶來理想高效的工作環境，打造舒適便捷的生活方式，全靠康業多年來堅持在原有質量、環境保護、職業健康和安全ISO管理體系上持續提升，引入不同現代科技優化項目，亦應用了各類節能減排技術及優化機電設備革新工程，大大提升維護管理和能源效益的表現。為方便在大廈維護管理及能源效益層面調整管理策略，康業去年與力佳工程有限公司共同為新鴻基中心建設BIM-FM平台，全面收集和整合大廈的營運效能、日常管理等資訊，掌握大廈的數據表現，提高大廈整體的ESG成效。

為客戶︰善用創新科技引入數碼管理 創建智慧生活

致力為客戶提升生活質素，亦是康業非常重視的一環，康業近年為住戶引入各類型的智能化增值服務，例如天水圍屋苑Wetland Seasons Bay引入全港會所首套人工智能影像分析系統，住戶隨時透過手機應用程式了解會所設施的使用情況。又將Wetland Seasons Park打造成無觸式智能屋驗屋苑，開創全天候智能生活空間的先河，令屋苑保安與住戶便捷度大幅提升。住戶只要利用由康業自行開發的「Smart Community App」，便可免觸操控大門開關及升降機；有朋友到訪，可使用訪客預約程式，利用尊屬二維碼確認身份，省卻到前台排隊登記的時間，同時提高屋苑的保安級別。

為員工︰業內首創VR和AR培訓人才 提升服務質素

康業採取以科技帶動業務的策略，以數碼技術培訓人才。早於2014 年推出WeCom員工智能資訊平台，載有超過500 套培訓影片，讓員工快捷便利地點觀看所需影片資訊，亦會定期舉辦科技發展與應用的培訓課程，成為業內首間採用虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）培訓人才的公司。當中課程包括水浸處理、高空工作、火警處理等，以最接近真實工作體驗的模擬學習，提升專業知識和工作效率，為客戶提供最優質貼心的服務。

(資料及相片由客戶提供)