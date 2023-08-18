鳳溪創新小學參加「動物守護．社區大使」計劃　教學生尊重生命

早前西貢水域的鯨魚死亡亦引起社會關注，相信不少家長亦趁機向子女教育動物保護的知識，警務處為了宣揚「守護動物，從小做起」的訊息，由2021年亦開展了「動物守護．社區大使」計劃（下稱計劃），於全港不同的中小學及幼稚園校內設立「寵愛閣」，有近200個學生成為「動物守護 ·學生大使」，更加設有社區流動教室到訪學校，宣揚愛護動物的重要性。其中一間參與計劃的學校上水鳳溪創新小學，學校「寵愛閣」的主角就是烏龜，更擁有龜池，以下就請了兩位校長與大家分享小朋友與龜龜們培養感情的過程。



警務處於2021年開展「動物守護．社區大使」計劃，並設有社區流動教室到訪學校，宣揚愛護動物的重要性。

計劃大使餵飼烏龜培養感情 烏龜反照顧學生情緒

剛卸任的李淑賢前校長指學校未參與計劃前，就於2014年興建龜池，而剛接任的劉麗清校長，原來是當年學校興建龜池的牽線人，李前校長指：「當年任職副校長的劉老師，在電視上看到棄龜的消息就打電話給我商討不如領養牠們，而我亦覺得這是一個好機會向小朋友開展生命教育。」，李前校長回憶當時，開心續指：「由放龜進龜池，以至餵飼牠們，我們都盡量讓學生們參與，在接收牠們半年後更有烏龜生蛋，由生育到孵化出6隻小龜，我們都拍下過程，讓同學們了解如何迎接新生命，後來烏龜們看到小朋友都會像小狗般走出來，學生亦經常去探望牠們。」

為了令學生們有更多機會接觸生命教育，李前校長指學校亦因此參加了理念一樣的『動物守護．社區大使』計劃，龜池更變身「寵愛閣」。學校中的「動物守護 ·學生大使」就會負責保持龜池附近地方的整潔，亦有機會餵飼烏龜，李前校長最難忘是看到大使們會帶家長、親戚或朋友到龜池，自豪地介紹這些烏龜是自己負責照顧，而劉校長亦指：「好多時一年級的學生未適應學校環境，我會先帶他到『寵愛閣』和龜龜打招呼，很快他們的情緒就可以平服，而且更會愛上與龜龜們相處。」在烏龜的陪伴下，小朋友不知不覺中就學懂善待動物，以及愛護動物。

校內的龜池擁有大概26隻烏龜，不少學生每日都特別來到與龜龜們打招呼！

李淑賢前校長及劉麗清校長指學生們來到來到寵愛閣，情緒都得以放鬆。

人與動物同樣需尊重 放下恐懼主動接觸警犬

學校除有「寵愛閣」，李前校長指亦一直希望小朋友可以尊重不同生命，她指：「我們一直推行素食，讓小朋友知道生命是平等，另外學校出現蜂巢，我們亦不會立即就移除，只要不影響學生安全，我們反之會教育學生愛惜蜜蜂，人與大自然之間可以共存。曾經一次中秋節，學校的動物守護社區大使就聯同學生義工隊，就一起到上水區的村落，派發月餅及物資，我們希望學生可以從中學懂感恩，看到人的生命可能有不同的處境，要有服務他人的精神。」

劉校長亦補充：「參加計劃後，我們亦希望學生可以接觸更多不同種類的動物，其中一次社區流動教室來到學校，學生們就有機會接觸到兩隻「守護之星」警犬，大家都知道平常警犬是工作犬，大人及小朋友都難以親身接觸牠們，但當天學生和警犬都可以一起玩樂，其中一些小朋友本身對狗有恐懼，但最後都成功克服，想與牠們合照。」劉校長最後表示她將會繼續在學校推廣更多類型的生命教育，希望學生們都可以愛護動物。

「守護之星」警犬放下工作跟學生玩樂，更成功幫助一些小朋友克服對狗有恐懼！

更多「動物守護．社區大使」計劃的詳情，可到https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多。

（資料及相片由受訪者提供）