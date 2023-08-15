警隊高層變動｜周一鳴調任警務處副處長(行動)　陳俊燊升副處長

警務處公布高層人事變動，警務處副處長（管理）周一鳴將調任警務處副處長（行動），接替展開退休前休假的袁旭健。警隊高級助理處長陳俊燊獲委任為警務處副處長（管理）；而助理處長（公共關係）陳東則會晉升為高級助理處長，出任行動處處長。有關調動將於明日（16日）生效。



陳俊燊於1997年加入警隊，曾在不同警政範疇工作，負責前線指揮、刑事情報、專業培訓及政策制定等職務。他於2016年晉升總警司後，先後擔任中區警區指揮官及港島總區副指揮官。他在2019年2月晉升為助理處長，掌管人事部，並於2020年11月出任警務處助理處長（行動）。2022年4月，他晉升為警務處高級助理處長，接任行動處處長。

陳東則於1996年加入警隊，任職督察。在警隊服務期間曾駐守多個前線及總部單位，對保安及刑事情報工作均擁有豐富經驗。陳東曾在2014至2016年期間借調到保安局工作。他於2018年晉升為總警司，先後掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科。他在2020年晉升為警務處助理處長並主管保安部，並於2022年八月起掌管公共關係部。

警務處副處長（行動）周一鳴被視為下任「一哥」大熱，曾在2019年擔任「理大圍城」指揮官，三年間「三級跳」，去年獲委任為副處長（管理）。（資料圖片）

消息：助理處長陳思達料接管PR Wing

警務處副處長（行動）周一鳴被視為下任「一哥」大熱，曾在2019年擔任「理大圍城」指揮官，三年間「三級跳」，去年獲委任為副處長（管理）。

在新格局下，警隊將由警務處處長蕭澤頤，率領周一鳴、新升任副處長（管理）的陳俊燊，及副處長（國家安全）簡啟恩，形成四大管理層，而蕭澤頤會延任兩年，處理警隊接班安排。

原公共關係部（PR Wing）主管陳東，會接替陳俊燊升任行動處處長。據悉，曾駐守飛虎隊、助理處長（支援）陳思達會接管PR Wing，其原職位已由前灣仔區指揮官區永樑出任。

據悉，前監管處處長林曉彤已離職，加入國安委出任秘書長區志光副手，其警隊職位有機會待下一輪升職再定人選，相關工作暫時會由轄下的助理處長處理。