中建香港積極推動青年員工發展　致力吸引和保留人才

建造業一直是推動香港經濟和社會發展的重要元素之一，面對著人手短缺的挑戰，中國建築工程（香港）有限公司（簡稱：中建香港）秉承以人為本的核心理念，完善人力資源管理制度，致力吸引和保留人才。



人才是公司重要的資產，而青年人更加是未來的重要基石。中建香港由去年中下旬至今年6月，合共於包括港大、科大、理大等大專院校推行14次校園招聘座談會及於大學、商界及工程界機構組織在內舉行了17次招聘會，冀望為行業培育更多新血，特別推動青年員工發展，希望讓他們看到建造業的未來，提供光明的發展前景。

劉俊偉 工料測量學徒

「我目前是一名工料測量學徒，為了能夠於職場上更上一層樓，我不斷透過進修，期望未來成為獨當一面的專業工料測量師。」

世上無難事只怕有心人，劉俊偉先於香港建造學院修讀工料測量高等文憑，其後進修IVE建築管理學高級文憑，目前於香港理工大學附屬學院就讀測量學學士學位課程已踏入第3年。

「身邊一班年輕同事對工作那團火令我好佩服，大家為了能夠有一個較好的方案示人，我們經常一起研究，雖然偶爾會討論得如火如荼，但你會發現過程凝聚很多創新思維，有時候上司更會加入討論。最令我開心的是，上司不時接納我們的想法及方案，令我覺得這間公司好著重年輕人的想法。」

「雖然初出茅廬的我幾乎於工作上毫無方向，很慶幸工地導師給予我好多機會，除了親身指導工作，更讓我作出重要決策，一步一步建立我對工作的信心。」

他最深刻有次工作遇到挫折時，導師忠告他「人生有起有跌，遇到挫折時不代表世界末日，你可以選擇傷心，但這段經歷會是你人生寶貴的一課，哪裡跌倒哪裡站起來」他感激導師與他能夠做到亦師亦友的關係，導師不單止分享自己過往工作經驗甚至工作以外的看法，令他明白好多人生哲理，擴闊眼界。

劉俊偉不斷進修，目標成為一名專業工料測量師。

與同事間經常研究更好工作方案，過程凝聚很多創新思維。

許浩 見習工程師

「我投身建造業的路比其他人迂迴。大學期間我是就讀工商管理學士課程，但畢業後正當我苦惱未來去向之際，發現原來我最感興趣仍然係兒時對起樓的著迷，於是就任性一次讓自己追夢投身建造業。」

以外行人身份要投身建造業，並沒有窒礙他入行的決心，於是他於建造業議會報讀一年有關監工的短期課程，並於就業組的協助下，許浩於2021年12月加入中建香港。

「展開學徙計劃正值疫情爆發期間，當時公司帶我們前往啟德社區隔離設施作實地視察，從中了解MiC技術；亦有專人向我們講解更多創新科技應用座談會等，對我而言是打好根基的好機會。」

由於許浩本身已經擁有學士學位，所以他在學徙計劃只進行了一年多便獲地盤經理推薦他修讀工程學士學位課程，並鼓勵他未來若果繼續要於工程界深造的話，除了一技旁身，同時亦需要具備理論等進階的知識。

「我今年9月將於理工大學修讀建築工程及管理學士課程，部分的學費由公司資助。雖然我已有心理準備未來三年半工讀的路並不容易，但我計劃之後再攻讀碩士學位。我覺得不僅能夠學到自己感興趣的知識，還可以得到滿足感同自豪感，這些都是我堅持的原動力。」

他決意將所學到的知識及理論回饋公司，繼續傳承於未來的年輕人。他亦寄語有意入行的年輕人，建造業並不是一個輕鬆的行業，需具有心思細密的思維，雖然過程中難免遇到挫折，並需具備抗壓能力，但他相信所獲得的滿足感及成就感會是最佳回報。

建造業並不是一個輕鬆的行業，但他相信工作上所獲得的滿足感及成就感是最佳回報。

陸思穎 地盤分區代表

「於大學修讀土木工程學期間，我已計劃朝著項目管理的目標進發，畢業後，我以具香港大型承建商背景的公司為首要考慮工作條件，希望能藉助公司的平台，可以接觸更多大型土木工程項目，累積不同工程經驗。」

過去7年，她曾參與中環灣仔繞道、將軍澳—藍田隧道等工程項目，目前在香港機場航天走廊—連接香港口岸及機場航天城陸上高架橋工程出任分區代表。

「我還記得當年加入後，公司已隨即為我們這群新入行見習工程師安排資深人員作一對一指導，一步一步帶領我們了解工地的運作和管理，而這個安排對我們工程師Scheme A考牌很有幫助，因為導師所傳授的不限於增強專業能力、地盤整體運作知識，更會指導我們如何有效管理工程各個項目、與業主和分判商的溝通和協商。」

中建香港會為見習工程師提供地盤專門訓練及輪崗實習機會，例如會派往公司核心職能部門實習，涉獵投標、設計、合約、採購等不同範疇，以助他們打穩實戰基礎，提升各方面才能，為晉身管理層鋪路。

去年4月，陸思穎獲挑選參加影子學習計劃，跟隨中建香港董事長孔祥兆先生工作近一年。

｢短短一年時間已經獲益良多，通過日常工作上與其他部門及不同地盤接觸，積累綜合管理經驗，更有機會出席業界會議，讓我大開眼界。更重要的是，要成為卓越管理人，需同時具備更加全局性、前瞻性的思考模式，通過影子計劃可以學習高管的決策能力、增強風險管理和預判能力。」

通過影子計劃可以學習高管的決策能力、增強風險管理和預判能力。

過去7年她曾參與公司多個項目，目前在香港機場航天走廊—連接香港口岸及機場航天城陸上高架橋工程出任分區代表。

中建香港多年來以建築科技創新、專業化管理、人才培育及可持續發展作為業務核心，並會繼續透過一系列政策及激勵措施，重點推動提拔晉升，加快青年員工成長，為他們的發展與成長做好保障護航。未來，我們致力攜手各界，共建香港美好的未來。

(資料及相片由客戶提供)