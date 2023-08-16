「樂善堂」及「椿萱茂」灣區院舍照顧服務合作備忘錄簽署儀式

為促進粵港澳大灣區融合發展，支援本港有意到灣區養老的長者，並提升兩地院舍照顧質素，九龍樂善堂(簡稱「樂善堂」)與椿萱茂於2023年8月16日簽訂「灣區院舍照顧服務合作備忘錄」，全面研究及推進灣區院舍照顧服務。



在「樂善堂」及「椿萱茂」灣區院舍照顧服務合作備忘錄簽署儀式上，樂善堂代表李聖根主席及椿萱茂總經理羅劍先生在勞工及福利局副局長何啟明太平紳士見證下簽署合作備忘。雙方以為香港長者提供灣區高端養老選擇，深化灣區養老合作為宗旨。堅持取長補短、互相學習、信息經驗交流分享、區域協作、循序漸進、共同推展港人灣區養老的基本原則，支援香港長者到廣州及其他灣區城市養老並提供優質高端院舍照顧服務予長者及其家人。雙方訂定的合作框架包括互訪交流機制以促進粵港院舍照顧發展; 樂善堂及椿萱茂出資合辦體驗團，資助有意到大灣區椿萱茂院舍養老之香港長者到院舍作實際體驗; 並建立院舍照顧服務共同體系及標準。

由主禮嘉賓勞工及福利局副局長何啟明太平紳士(中)見證，樂善堂李聖根主席(左)與椿萱茂總經理羅劍先生(右)簽訂灣區院舍照顧服務合作備忘。

為讓本港長者進一步了解灣區院舍照顧服務，「樂善堂」及「椿萱茂」資助有意到灣區養老的長者作3日2夜體驗，第一團將於下周8月21至23日舉行，反應踴躍，全團50個名額一周內已經爆滿。長者會入住椿萱茂體驗其高端院舍的生活。樂善堂與椿萱茂隨後會於9月中開設第二團體驗團讓有意到灣區養老的長者參與。期間會作意見調查，了解長者需要、考量和滿意度等。

樂善堂主席李聖根先生在致詞時表示，「樂善堂」及「椿萱茂」的合作源於2019年，當時邀請本堂40多位來自長者鄰舍中心的長者及其家屬到椿萱茂院舍體驗3日2夜，並獲好評，惟因疫情等社會情況而未能進一步推展。樂善堂並針對腦退化長者需要，以國際性的評估工具，為椿萱茂香港長者作評估，並提供治療意見。而椿萱茂羅劍總經理亦與同工親臨樂善堂位於香港的護理安老院作交流，內容包括如何建立個人護理計劃、護理程序、營運、藥物使用、醫療支援等，並安排員工培訓。

李聖根先生續稱，2023年，隨著疫情平穩，國家願香港作為大灣區城市的一員，多加融合，樂善堂團隊重新與椿萱茂為灣區安老工作進行調研，了解香港長者到內地高端院舍養老之可行性，故訂立「灣區院舍照顧服務合作備忘錄」作進一步合作。適逢勞工及福利局和社會福利署於2023年7月28日宣布即日起擴展「廣東院舍照顧服務計劃」，「樂善堂」與「椿萱茂」會積極研究計劃內容並申請，為香港長者提供多一個灣區養老的選擇。

椿萱茂總經理羅劍先生在簽署儀式上致詞時表示，樂善堂及椿萱茂就灣區院舍照顧服務合作備忘錄簽約，為雙方合作雙贏、共謀大灣區的養老事業發展拉開了嶄新序幕，這是雙方貫徹落實廣州市民政局4月實施《廣州市南沙區公辦養老機構入住本區港澳老年人實施方案》及兩地養老服務融合發展展開深入合作的具體體現，對於促進粵港兩地人口老齡化問題的解決及進一步加快發展具有十分重要意義。

主禮嘉賓勞工及福利局副局長何啟明太平紳士(中)與樂善堂李聖根主席(左)及椿萱茂總經理羅劍先生(右)合照。

椿萱茂作為國際化高品質養老服務品牌，創立於2012年，致力於讓長者享受健康快樂、自由自主、共享幸福的新生活方式，提供全生命週期、高品質、國際化的健康養老服務，共同實現健康長壽的美好生活。椿萱茂亦積極回應人口老齡化、實踐健康中國戰略，不斷探索全球領先的養老理念、運營模式、照護經驗、專業服務，完善國際化標準的專業服務體系，致力於國際健康養老方式及中國特色的持續創新實踐，讓健康擁抱每一位長者。隨著本次與樂善堂簽約，相信雙方合作將日趨緊密，並在優質高端院舍、照顧服務、健康養老等方面進一步走深、走實內地養老機構與香港在養老服務領域的規則銜接、加速促進兩地養老服務合作邁入新階段。未來，我們將秉持「堅持互惠學習、資訊經驗交流分享、循序漸進共同推進港人灣區養老」的基本原則，進一步深化多元化高品質的養老服務，促進大灣區健康養老的高品質發展。

主禮嘉賓勞工及福利局副局長何啟明太平紳士表示勞福局自5月份起已全速啟動本港長者到內地安老的計劃，局方會致力與內地政府部門溝通，提供更多安老院舍予長者選擇。他認為是次樂善堂與椿萱茂的合作十分有意義，成功踏出第一步，提供寶貴的經驗予社會各界作為參考，並帶起更多兩地合作的可能性。

將於下星期參與到椿萱茂體驗團的仙婆婆，她認為內地地方較大，照顧人手比較多，今次樂善堂特別籌辦到廣州院舍體驗團，可以令她親身感受更好。琴婆婆認為大灣區養老與在香港養老沒有明顯大分別，灣區在食物口味與香港近似，溝通上亦不會有太大問題，居住環境可以寛闊些，最重要是國內物價相對比香港平，故生活質素相對會提高，所以今次參與體驗團，回來後進一步考慮到灣區養老，並且會擔任大使工作，向同輩分享。

(資料及相片由客戶提供)