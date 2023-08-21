內地洪災｜澳門霍英東基金會及香港馬會各捐2000萬賑災　慰問災民

內地京津冀地區近期受颱風「杜蘇芮」影響，暴雨洪澇災害嚴重。

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霍震寰：祝願受災同胞早日重建家園

澳門霍英東基金會為支援救災搶險和災後重建工作，今日（21日）上午由代表霍震霆、霍震寰、霍啟剛、霍啟文等到中聯辦捐款2,000萬港元，由副主任尹宗華、部長朱文代表接收，捐款將經香港中聯辦轉至受災地區，幫助受災民眾。

澳門霍英東基金會代表霍啟剛（左一）、霍震寰（左二）、霍震霆（左三）及霍啟文（右一)到中聯辦捐款2.000萬港元，由副主任尹宗華（左四）及部長朱文（右二)代表接收。（基金會提供圖片)

澳門霍英東基金會主席霍震寰表示，一方有難、八方支援，基金會願與全國人民攜手同心，為內地賑災工作貢獻點滴力量，他衷心祝願當地同胞一切平安，早日重建家園。

基金會信託委員霍震霆表示，天災無情，人間有愛，災區的救援及重建工作刻不容緩，需要全國同胞的支持，守望相助，他表示基金會一向對支援內地賑災義不容辭，這次的捐款是略盡綿力，希望對當地災民提供力所能及的支援。今年是霍英東誕辰100周年，霍家人將繼續支持國家、貢獻綿力。

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賽馬應家柏：期望透過緊急援助協助民眾重建家園

賽馬會則於上周五 （18日) 宣佈，透過中聯辦向受嚴重暴雨洪澇影響的京津冀及東北地區捐出2,000萬港元，以支援當地的救災賑災工作。馬會行政總裁應家柏當日前往中聯辦出席捐贈儀式，並表達對京津冀及東北地區災情的關心和慰問。款項由中聯辦副主任盧新寧，以及宣傳文體部副部長張國義代表接受。

馬會表示，中聯辦對善舉表示感謝，指此舉展現了香港同胞與內地守望相助的精神，弘揚一方有難、八方支援的美德。

馬會公司事務執行總監譚志源（左一）及行政總裁應家柏（左二）前往中聯辦出席支票捐贈儀式，款項由中聯辦副主任盧新寧（右二）和宣傳文體部副部長張國義（右一）代表接受。（馬會提供圖片）

應家柏表示，當地的暴雨洪澇，造成大批人員傷亡及財產損失，影響萬千家庭；馬會上下仝人對受是次災情影響的同胞表達深切慰問，期望透過緊急援助，支持災區的救援工作，協助民眾重建家園。