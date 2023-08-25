奧的斯電梯小小工程師閱讀報告比賽三甲出爐　開創無限STEM可能

一直致力推動STEM教育的奧的斯電梯，足跡遍布全球200多個地區，作為一間國際企業，奧的斯肩負起ESG的責任，同時對於培育未來人才不遺餘力。適逢今年是奧的斯安裝全港首台升降機135週年，其「小小工程師」閱讀報告比賽獲全港小學生踴躍支持，主辦單位從過百份參賽作品中，挑選出得獎作品，並於8月中旬舉行頒獎典禮。頒獎典禮上，精彩的閱讀報告影片讓一眾嘉賓與家長拍掌歡呼，充分展示出學生對STEM的創意與熱情！



培育未來人才 推動STEM教育

STEM教育作為奧的斯ESG政策中重要一環，奧的斯積極培育STEM人才，亦鼓勵員工投入義工行列，放眼將來，「小小工程師」計劃應運而生。奧的斯香港、澳門及台灣執行總監暨董事總經理李赬表示︰「根據一項預測，技能不足將導致全球在2030年最多出現5,000萬個職位空缺 *。自2010年起，我們透過「小小工程師」計劃，策劃一系列活動，包括︰工作坊、圖書角、讀書會和閱讀比賽等，向中小學生推動STEM教育，鼓勵年輕一代，除了參加學校的正規課程外，亦能擴闊眼界，與智能世界接軌。」此外，奧的斯的香港工程師人員及同事，亦可以成為義工，支援「小小工程師」計劃，透過向學生介紹STEM圖書、講解電梯的運作原理和安全知識，協助培養他們對STEM的熱情。

參賽作品水平高 寄語對世界保持好奇心

為慶祝奧的斯安裝全港首台升降機135週年，舉辦了「小小工程師」閱讀報告比賽，參加者需以影片形式親身介紹一本STEM相關的書籍，並分享他們的讀後感。比賽收到過百份參賽作品，從故事編排、服裝道具、表達手法、影片效果，都為各評審帶來無限驚喜，花盡心思。李赬認為，所有參賽作品的水平都很高，大家都非常用心準備，欣賞作品的同時，大家都有所得著。「我特別開心聽到有小朋友提及明白工程人員對世界的重要性、以及希望透過多閱讀和學習，將來在STEM行業發展，成為工程師。」李赬寄望所有參賽者繼續保持對世界的好奇心及對學習的熱愛，多觀察身邊的事物，裝備自己。

立即欣賞三甲得主的精彩作品！

冠軍︰劉諾燊 - 聖公會聖紀文小學

「收到冠軍通知，覺得非常激動！在比賽的過程中，我學到滙報的技巧，以及如何將複雜的事物以簡單的文字表達出來。」從小熱愛工程、工程機械車的諾燊穿上工程服裝，戴上頭盔，為大家示範一條道路如何誕生。

立即睇片：https://players.brightcove.net/6056665195001/default_default/index.html?videoId=6332423099112

亞軍︰孔祥駿 - 中西區聖安多尼學校

「為了提升自己對STEM的興趣而參加比賽，今次特別挑選一本內容簡單又有趣的書籍。要在限時內流暢表達故事內容，是比賽最困難的地方。」

祥駿一人分飾兩角，化身「孔博士」與小助手「熊啤啤」齊齊整熊仔糖，教大家做一個好玩又好食的實驗！

立即睇片：https://players.brightcove.net/6056665195001/default_default/index.html?videoId=6332422541112

季軍︰周芷悠 - 循理會白普理基金循理小學

「今次特別請教Daddy，學習使用綠幕技術加上現場實景拍攝，希望為觀眾帶來不同驚喜。透過比賽，我亦了解到STEM在生活上是無處不在。」原來STEM就在附近，與生活息息相關， 芷悠帶大家走到旺角女人街，尋找意想不到的STEM！

立即睇片：https://players.brightcove.net/6056665195001/default_default/index.html?videoId=6332423511112

季軍︰陳連宇 - 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

「作為校內的錄影隊，今次的參賽影片只用了兩小時就完成。我自6歲開始接觸編程，影片插入了一些我做遊戲編程的畫面，學以致用。」虛擬與現實接軌，連宇帶大家進入0101的編程世界，由淺入深，齊齊學習編程！

立即睇片：https://players.brightcove.net/6056665195001/default_default/index.html?videoId=6332423013112

得獎名單︰

資料來源:

*https://news.microsoft.com/en-xm/2019/04/12/making-an-impact-for-stem-education-in-europe/

(資料及相片由客戶提供)