臨時改行程無問題！有福田「靈活行」，商務、旅行安排更有彈性

有時候計劃總趕不上變化，無論是出差還是旅行，都總有機會遇到臨時更改行程，例如見多個客、塞車趕不上或者想逗留景點耐些等等。為提高出行的彈性及便捷程度，高鐵特意推出福田「靈活行」即日變更車次安排，讓往返香港西九龍站與福田站的旅客，除可以用「一般改票」*去改一次票之外，在乘車當日可免費額外辦理最多3次變更車次手續，以後出行就更加方便！



*之前未改過票，乘車當日又未過「一般改票」截止時間，首先要使用「一般改票」更改行程，之後才可以用「靈活行」。「一般改票」時限：香港出發列車開車前45分鐘截止，而內地出發列車為開車前30分鐘，按此查閱相關詳情。

臨時更改行程 最遲開車後1小時辦理

高鐵新推的福田「靈活行」，方便往返西九龍與福田的旅客即日臨時更改行程。旅客在乘車當日最遲於列車開車後1小時內，可使用「靈活行」免費改乘同日指定班次，最多可額外改班次3次，而新班次是以西九龍及福田為出發或終點站的直達列車，每天有38班（不包括以福田為中途站的列車），可以就自己的時間選擇，安排行程更容易。

辦理手續時，系統會自動為旅客編配與原車次相同等級的座位，二等座的旅客有機會被編配「無預留座位票」，即係無編配到座位，可能需要於指定車廂站立乘車。

不過要留意的是，更改班次時，記得預留足夠時間，因為旅客到站後，需要辦理實名驗證、安檢、出入境手續等乘車程序，一般相關程序需要30分鐘左右，錯過時間就要再更改下一班列車。而已辦理「靈活行」的車票不能退票。

「靈活行」自助辦理手續推介

12306註冊用戶最方便是透過12306手機App及網站，直接進入「靈活行」改乘介面，毋須到站，隨時隨地辦理。如果去到車站才臨時改變行程，除了12306，旅客可於香港西九龍站B1票務大堂的售票機、 B3層離港大堂的「靈活行」自助機及福田站的售票機辦理手續。此外，旅客亦可在以上車站的票務櫃位辦理。

想知道辦理流程，立即睇片！

使用12306 辦理「靈活行」

使用售票機及自助機辦理「靈活行」

當二等座車廂滿座，系統會安排「無預留座位票」，即無編配到座位，可能需要站立乘車。這些車票於列車開車前才供應。

即睇「靈活行」教學︰

短篇劇

「靈活行」怎樣配合「一般改票」更改行程

搭高鐵出行 玩盡沿途景點

開關後深圳成為香港人北上旅遊熱點，而搭高鐵去深圳福田只需14分鐘，有埋「靈活行」乘車安排，萬一需要臨時改變行程也能感到放心。想知道深圳有甚麼好玩，不妨參考「高鐵遊攻略」網站，了解更多食玩買的資訊。

(資料及相片由客戶提供)