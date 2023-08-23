大家樂「大家開飯2023」愛心延續　$1,200萬食物援助減照顧者壓力

近年，照顧者的角色逐漸受到關注，無論是照顧家中患病的親人、年邁的長者，照顧者不但要面對無形的精神壓力，同時亦要為一日三餐而奔波，的確需要社會各界的支援。一直關顧社區需要，積極履行社會責任的大家樂集團，去年於疫情高峰期間推出「大家開飯」食物援助計劃，惠及有需要家庭、失業及低收入人士。大獲好評的「大家開飯」今年再接再厲，昨日假觀塘鴻圖道大家樂分店舉行啟動禮，為計劃掀開序幕。計劃今年以照顧者為服務對象，資助總額高達1,200萬港元，受助人憑「開飯咭」免費享用大家樂的餐膳，預計將有4,000人受惠。



大家樂集團總經理盧國輝、行政總裁（香港）梁可婷、首席執行官羅德承及鄰舍輔導會主席嚴元浩、副主席戴健文、籌款委員會主席黃仰芳一同進行計劃啟動儀式。

與鄰舍輔導會再度合作 關注照顧者身心靈需要

大家樂多年來為廣大市民提供親切的港式美食，同時重視社區關愛共融，今年「大家開飯」再度與一直支援弱勢社群的鄰舍輔導會合作，甄選其網絡下合符資格的照顧者接受資助。受助人可於3個月內憑「開飯咭」到大家樂快餐分店免費享用價值50港元或以下的餐膳，受助人只需如常到收銀處出示「開飯咭」自由選擇心儀餐膳，「開飯咭」實用之餘，更為他們提供彈性安排。

根據調查顯示，香港現時約有100萬名照顧者，但社會給予他們的關注及資源遠遠不足。大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示：「今年我們希望透過計劃支援照顧者，為他們帶來美味餐膳，為生活加添窩心暖意。隨著社會人口老化，長期病患個案數目增加，照顧家人的負荷及壓力亦隨之增加，期望社會大眾提高對照顧者身心健康的關注，向他們提供適切的援助。」「大家開飯」計劃旨在減輕照顧者的生活開支的壓力，同時騰出更多空間及時間照顧自己的身心靈需要。食物援助以外，更會定期舉辦聚餐活動，讓照顧者擴闊社交圈子，彼此扶持。

大會邀得前演員吳博君的太太到場分享，讓大眾了解到照顧者的需要。

大家樂快餐總廚指導受助家庭的小朋友親手製作「紅豆冰」給母親品嚐。

多名去年計劃受助人享用鐵板餐，享受與家人共聚的美好時光。

受助人現場分享 助弱勢社群度難關

啟動禮邀請了數名去年計劃受助人，親述他們的經歷，分享「大家開飯」計劃如何為他們解決燃眉之急。鄭女士與有特殊需要的女兒居於狹隘的劏房，只能烹調簡單餸菜。疫情期間，鄭女士失去親友支援，要獨力保持家居衛生同時照顧女兒健康：「有賴『大家開飯』食物援助計劃，我可以於附近的大家樂換領各種食品，既能讓女兒享用較豐富的食物，又讓我有更多時間陪伴女兒玩耍、學習及訓練，我們十分感激大家樂集團。」

另一受助人惠玲及惠兒均是輕度智障人士，父親於2021年不幸跌倒，需要卧床休養，照顧父親日常生活起居飲食的重任就落在她們身上，幸好有「大家開飯」食物援助計劃，為他們提供熱騰騰的食物，減輕壓力之餘，有更多時間及精神照顧父親。

去年計劃受助人惠玲及惠兒表示「大家開飯」計劃減輕她們的生活壓力。

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