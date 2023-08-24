召喚環保新世代！港燈「綠色能源夢成真」接受報名　共創綠色未來

環保話題全球熱議，保護環境、推進可持續發展已成為社會共識。為鼓勵學生發揮創意，提出實用的綠色能源解決方案，港燈舉辦的「綠色能源夢成真」比賽已成就過百個環保夢。今屆比賽的中學組與大專組冠軍得主，分別利用遊戲及科技推廣環保，兼具實用性與趣味性。「綠色能源夢成真 2023/24」現已接受報名，讓學生有更多機會就環保議題作出建議。



港燈今年共資助17隊來自中學及大專的隊伍推行環保項目，每隊入圍隊伍獲得上限為5萬港元的種子基金資助亦有工程師作技術指導，協助學生將綠色理念付諸實行。港燈集團發展總經理何彥彪表示，今年的項目水平甚高且多元化，不少更結合環保及社會議題，貼近社會發展，包括支持香港邁向碳中和。

何彥彪指，港燈不單注重環保教育，亦全力支持和配合政府推動香港在2050年前達至碳中和。

環保教育=悶？自製桌上遊戲宣傳綠色資訊

中學組冠軍隊伍筲箕灣官立中學以得獎項目「Renewpoly」證明，環保可以很有趣。「Renewpoly」結合遊戲及能源教育，團隊更將可再生能源元素形象化，設計出4名卡通人物，配合解釋遊戲規則的影片，增加大眾對可再生能源運作的認識。團隊表示，為了增加趣味性及更有效傳遞環保資訊，他們親身到訪本港不同的減碳設施，實地了解可再生能源的應用，亦收集不同玩家的意見並持續改良。「我們設計的初衷是以遊戲宣傳環保訊息，對於獲獎感到很高興，因為這代表距離夢想又近了一步。」他們將繼續在校內及社交平台推廣「Renewpoly」，推動更多人珍惜現在擁有的資源。

團隊於校內邀請同學試玩以助改良內容，亦為項目設立社交平台分享遊戲規則、設計靈感和製作過程等。

智能化管理家居用電 以科技推廣環保

雖然坊間已有不少提供家居節能方法的「慳電攻略」，但若用戶能掌握每件電器的用電量，相信能更有效提高能源效益。奪得大專組冠軍的項目「智能家居電量分析系統」能實時監測家居過往電器用電量、環境因素及電器設定的紀錄並進行分析，再通過手機應用程式即時為用戶提供個人化的家居節能建議。團隊由香港中文大學、香港理工大學及香港教育大學聯合組成，組員分別來自醫學系、工程系與教育系，各自擁有不同的專業，但卻同樣對綠色科技充滿熱誠。大專組冠軍隊伍除了獲頒獎學金，更贏得到港燈實習的機會，體驗環保發電的工作。

「智能家居電量分析系統」團隊之一的黃子嘉指，各參賽隊伍的作品都非常出色，形形色色的設計項目令大家可以吸收到更多靈感，促成一個健康的交流環境。

團隊感謝港燈導師提供技術指導，黃子嘉補充：「起初我們的想法未有顧及實際操作，感謝港燈的工程師運用其專業經驗，指出執行上可能會遇到的問題並提供實用建議，更為我們訂立明確目標，協助完成項目。」

立即報名 實現綠色能源夢！

新一屆「綠色能源夢成真」現已接受報名，截止日期為2023年9月25日，有興趣的中學生和大專生立即報名！報名及詳情請瀏覽：https://happygreen.onlineform.ai/

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