鐵路維修｜港鐵策劃團隊協調晚間鐵路工程　合作善用黃金兩小時

港鐵每日行車超過19小時，當尾班列車駛回車廠，車站月台回歸平靜，收車後最繁忙的「黃金兩小時」正式上演。工程師、維修人員馬不停蹄為路軌、配電系統、架空電纜、信號設備等進行保養，過百項維修及資產更新工程於每晚凌晨時分同時展開。



要確保每項工程安排有序、人員在軌道上安全工作，他們所依賴的，就是一班工程策劃人員，專責策劃及協調每晚收車後的維修及資產更新工作、使用軌道空間的安排優次，確保工程人員能夠用盡「黃金兩小時」，完成最多的任務，讓早上的頭班車起，為乘客提供安全可靠鐵路服務。

靈活協調 妥善編排維修保養工程

助理策劃及控制主任溫倩瑩(Natalie)，工作崗位主要負責非行車時間內的工程策劃。她與團隊成員合力編排和協調港鐵網絡內所有在軌道上進行的維修及資產更新工程，以便工程人員於限時內完成每項工程。Natalie每周都會與同事預早編排三周後的各項工程，每日需要與不同工程部門聯絡協調，確保相關工程順利展開。

「鐵路網絡每晚都有恆常維修，逾270公里長的網絡當中，不同地點都會有更換路軌、配電系統的高壓電設備和架空電纜維修、信號系統的日常維修和大型更新工作，加上東鐵綫安裝月台閘門等大型工程等等，以上種種都需要在軌道上施工。」Natalie說，當兩個維修團隊均需要在同一個位置施工，她們就需要從宏觀層面考慮，根據不同工程特性及重要性、每項工程人手及工程車等維修資源需要等，協調各項工程所需佔用的範圍、靈活調配工程車及人手等，確保流程安全以及暢通無阻，「因爲（工程進度）多一分鐘的延遲，都有機會影響後續的工序。」

Natalie與同事預早編排策劃安排，並與不同部門進行聯絡協調。

Natalie讀酒店管理出身，無工程相關背景，她發現工程策劃與酒店編排房間，有異曲同工之處︰「兩者都要有清晰思維，宏觀觀察同時亦要細心策劃，確保有限的時間及資源用得其所。但工程編排需要考慮的要素，就更複雜得多。」她入職後邊做邊學，亦會在深夜收車後的時間，觀摩維修同事工作，認識不同工程項目的特性，以及對軌道空間與其他資源的需求。

Natalie認為工程策劃與酒店編排房間有異曲同工之妙，需要宏觀觀察同時亦要細心策劃。

在編排工程項目時，也需要精準的時間管理，務求用盡黃金兩小時的施工時間。Natalie工作的團隊，需要協助策劃好施工前的準備，如安排好工程區域的保護範圍，以及有關路段停電等安排。在調配工程車時，同時會檢視沿途是否有其他工程，可以安排在同一晚完成，令維修保養工作更有效率。

山竹襲港 考驗應變能力

Natalie負責東鐵綫非行車時間相關工程的策劃工作，對山竹襲港後，同事共同努力搶修，盡快恢復服務的回憶最為深刻。

除了恆常的策劃工作，突發事件最考Natalie的應變能力。Natalie目前主要負責東鐵綫的工程編排，提起入行後最深刻的回憶，就是2018年颱風山竹襲港後的復修工作。「東鐵綫大部分是露天路段，颱風的破壞力相當強勁，多項設施都有不同程度損壞，各個工程團隊都需要盡快完成搶修，需要大幅度修訂早前所編排的工程計劃。我和其他工程同事，經歷連續近3周的加班趕工終於完成任務，看見鐵路服務逐步回復正常，覺得相當有滿足感。」

女生耐心聆聽助協調溝通

Natalie於工作中發揮細心的特質，勝任策劃工作，溫柔的聲線更有緩衝、安撫作用。

目前工程策劃團隊共有十一名成員，其中八位為女將。Natalie笑言，女生細心的特質在溝通協調工作上能發揮幫助︰「日常要聯絡前線同事，他們想盡快做好件事，有時會比較心急，而女生溫柔聲線與耐心聆聽，就起到緩衝、安撫作用。」而作為年輕媽咪的Natalie，對於港鐵乘客對安全可靠高效服務的需求亦感受甚深︰「我和大家一樣，放工最想迅速同平安回家，照顧家人，陪伴子女。同樣地，維修同事以至乘客平安回家，亦是我的工作使命。」

(資料及相片由客戶提供)